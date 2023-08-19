瓊瑤指名欽點！動力火車第一次見本尊 感動謝她給機會
「2023 當那一首歌響起 瓊瑤創作60周年演唱會」於今（19）日在台北小巨蛋登場，潘越雲、李翊君、殷正洋、動力火車、高勝美為表演嘉賓，古巨基則是特別演出嘉賓。動力火車在台上透露，當年唱〈當〉這首歌，是瓊瑤指定他們唱的，也感激瓊瑤願意給他們機會，才能讓他們以這首歌去大陸發展。
記者吳雨婕/台北報導
動力火車在演唱〈當〉前，他們表示今天是第一次見到瓊瑤本尊，還第一次唱了劉文正的歌，還笑說他們是今天所有表演藝人裡最菜的，動力火車透露〈當〉在當年是瓊瑤指名他們唱的，「她很堅持要用特別的聲音，來唱這個詞。」今天在後台見到瓊瑤，瓊瑤對他們說自己非常有眼光，讓動力火車感到受寵若驚，尤秋興表示，當年與顏志琳錄製這首歌，花了不到24小時的時間。
動力火車感性的說，「今天唱的每一首歌都有它的故事，真的非常感謝瓊瑤姐，因為有〈當〉這首歌，我們才能去大陸，這首歌對我們來說很重要，第一次去大陸就是因為這首歌。」
古巨基則是在演唱會上一連演唱〈天上人間〉、〈情深深雨濛濛〉，他曾演出瓊瑤筆下的《情深深雨濛濛》中的「何書桓」一角，〈情深深雨濛濛〉一曲唱畢，染著桃紅色頭髮的古巨基提到，近期正在進行自己的巡演，所以才染著頭髮現身，他形容：「今天是何書桓的靈魂，古巨基的肉體。」他提到在收到製作單位的邀約時，立刻就表示要推掉行程，也要來到小巨蛋。
古巨基分享20年前在上海拍攝《情深深雨濛濛》時，得知瓊瑤要來探班，立刻把這件事告訴是瓊瑤粉絲的媽媽，因此爸媽都去上海，還與瓊瑤拍了一張合照，20年後的今天，爸媽與瓊瑤拍了第二張合照，「很多感受，今天除了我之外，我帶了爸媽、老婆還有我兒子，哎呀，我孩子在現場，第一次看爸爸在小巨蛋。」