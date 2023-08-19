中國經濟短期內難復甦！日經：習近平核心圈子都是官僚欠缺專業
中國經濟成長放緩，房市危機也在不斷升級，許多外媒開始針對北京與習近平的態度進行分析，《日經亞洲》引述華府智庫資深分析員林和立的看法，認為習近平身邊的核心圈子都是共產黨官僚，缺乏全球貿易和金融經濟的相關知識，中國經濟不太可能很快復甦。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《日經亞洲》報導，華盛頓智庫詹姆斯敦基金會（The Jamestown Foundation）資深分析員林和立表示，習近平在去年10月中國二十大換下一批受過良好教育、熟悉國際金融的技術官僚，而習提拔的官員，多是擅長意識形態宣傳的共產黨內高官，而且大部分都不會說英語。
林和立認為，中國人民銀行前行長易綱就是最佳的例子，易綱擁有伊利諾大學經濟學博士學位，外界普遍認為易綱是自由派的技術官僚之一，協助中國完成貨幣政策現代化。而新任的中國人民銀行行長潘功勝，則還沒有表現出他是一位有能力、有新想法的央行行長。潘功勝必須向中國國務院副總理何立峰呈報，然後向習近平負責。何立峰是一名共產黨官僚，與他的前任熟悉經濟的劉鶴相比相形見絀。
林和立指出，習近平背離了中國前領導人鄧小平保持低調的外交政策，在中國做好準備之前，就引發美國的不安，隨之而來的中美貿易戰給中國經濟帶來很大的麻煩。
此外，北京近年對於阿里巴巴、螞蟻集團、字節跳動和騰訊等科技公司的打壓，也對中國私人企業造成很大的傷害，習近平擔心這些富有的民間企業可能會挑戰共產黨的權威，但這批曾經是中國最成功的跨國大公司，紛紛遭到嚴重的抑制，而這也有損經濟。