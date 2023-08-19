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瓊瑤創作60年！含淚問「以前怎麼活過來的」　李翊君痛哭謝提攜

▲瓊瑤（左）創作60年，在台上含淚問歌迷：「以前的當下我是怎麼活過來的，值得嗎？」李翊君也忍不住在演唱會上落淚。（圖／記者鄭孟晃攝）
▲瓊瑤（左）創作60年，在台上含淚問歌迷：「以前的當下我是怎麼活過來的，值得嗎？」李翊君也忍不住在演唱會上落淚。（圖／記者鄭孟晃攝）

記者吳雨婕/台北報導

潘越雲、李翊君、殷正洋、動力火車、高勝美、古巨基於今（19）日齊聚台北小巨蛋，為「2023 當那一首歌響起 瓊瑤創作60周年演唱會」獻聲。李翊君一連飆唱多首瓊瑤戲劇的主題曲，包含〈婉君〉、〈浪花〉、〈雨蝶〉等，李翊君感性的在台上說瓊瑤願意給她機會，講到激動處還哽咽落淚。演唱會最後，瓊瑤驚喜現身舞台，分享創作的60年，「以前我是怎麼活過來的，值得嗎？」

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李翊君多次為瓊瑤的作品演唱相關歌曲，包含〈婉君〉、〈雪珂〉、〈浪花〉，唱完組曲，向歌迷打招呼，「我非常榮幸可以站在這個舞台上，我相信大家跟我一樣，看過很多阿姨的小說、戲劇，我有一半的零用錢，都拿去租小說，阿姨，每一本小說我都如數家珍。」

李翊君感性的說能夠唱瓊瑤作品的主題曲，就像做夢一樣，「我人生很多貴人，瓊瑤阿姨是我最重要的貴人，謝謝她給我機會。」講著講著，她激動到噴淚，直言這場演唱會比自己開唱還緊張。在唱〈雨蝶〉之前，李翊君提到，這首歌要特別感謝瓊瑤，「這首歌因為戲劇的關係，不管我走到哪裡一定要唱這首歌，尤其是暑假，一定會播這個戲，真的是強迫中獎，我真的感謝！」

▲瓊瑤創作60年，在台上含淚問歌迷「以前的當下我是怎麼活過來的，值得嗎？」（圖／記者鄭孟晃攝）
▲▼李翊君（上圖右、下圖）感謝瓊瑤當年的提攜，在演唱會上感性落淚。（圖／記者鄭孟晃攝）
▲瓊瑤創作60年，在台上含淚問歌迷「以前的當下我是怎麼活過來的，值得嗎？」（圖／記者鄭孟晃攝）
 
在演唱會最後，瓊瑤驚喜出現在舞台上，李翊君趕緊站到瓊瑤身旁，瓊瑤開心的說：「今天我看到了，所喜歡的每一個歌手，實在是太開心了！你們來聽到的是我的歌，我的影片片段，這是我漫長的60年。」接著提到，「我已經85歲了，我有的時候會想，我怎麼會把一生好多時間用來寫作、編劇、拍戲，到了我這個年齡，以前的當下我是怎麼活過來的，值得嗎？今天我終於知道我為什麼要做這個辛苦60年，一切都因為你們。」

瓊瑤感性表示，在這世間，每一個人都會摔跤，人生有起有伏，而她一直用一顆有愛的心在愛著大家，「我今天能跟他們歡聚，這一生值得了，我要大聲跟你們說一句『我好愛好愛你們』，喔不要給我弄哭，我說不出有多麼感謝你們來。」瓊瑤也說道：「希望大家如果有人不如意，有人心裡不開心，如果有不快樂的人們，看看我，我站在這裡對你們說我愛你。」暖心打氣所有人。

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