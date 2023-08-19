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理想混蛋與洪佩瑜首次見面在「特殊場合」！Cosplay私照遭曝光

▲理想混蛋在北流開唱，洪佩瑜（中）擔任嘉賓，他們笑說與洪佩瑜見面都是在「特殊場合」。（圖／何樂音樂提供）
▲理想混蛋在北流開唱，洪佩瑜（中）擔任嘉賓，他們笑說與洪佩瑜見面都是在「特殊場合」。（圖／何樂音樂提供）

記者吳雨婕/綜合報導

理想混蛋於今（19）日首度站上台北流行音樂中心舉辦「2023 奇異點BESTRANGE」演唱會。開場主唱雞丁、鼓手Look、吉他手阿哲與建廷4人化身「奇異戰士」帥氣登場。首場演唱會邀來洪佩瑜擔任嘉賓，而他們的Cosplay照片也意外曝光。

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第二首歌時可沛走向台前，攜手雞丁合唱〈愚者〉帶領粉絲們大聲唱和充滿熱血，雞丁在演唱完〈白晝將盡〉興奮不已，他表示：「睽違一年多的專場演唱會，可以在北流這麼大的場地和大家見面，真的很開心！謝謝大家參與了我們人生當中的奇異點。」

今晚唱到早期成團時期的歌曲〈行星〉時，粉絲悄悄啟動應援，不僅點亮手電筒呈現整片螢光海，全場粉絲更舉起手幅，上面寫著「不在乎終點模樣，有你們就有力量」，6000人共同獻出驚喜給台上團員滿滿感動，也是今晚最美麗的畫面。

▲理想混蛋在北流舉行「2023 奇異點BESTRANGE」演唱會。（圖／何樂音樂提供）
▲▼理想混蛋在北流舉行「2023 奇異點BESTRANGE」演唱會。（圖／何樂音樂提供）
▲理想混蛋在北流舉行「2023 奇異點BESTRANGE」演唱會。（圖／何樂音樂提供）
 
首晚演出邀來新科金曲新人洪佩瑜擔任嘉賓，雞丁演唱著成名曲〈不是因為天氣晴朗才愛你〉，間奏時洪佩瑜驚喜現身加入合唱掀起高潮，一曲合作結束，雞丁對洪佩瑜說：「我們第一次見面是在很特殊的場合！」說完台上螢幕秀出Cosplay照，其中雞丁的仙女打扮讓全場笑瘋，當時是在何樂音樂的尾牙上，讓洪佩瑜搞笑回：「我對你們的樣子都留在那個時候，後來都認不出誰是誰？」2人逗趣對談後，雙方則是合唱〈踮起腳尖愛〉。

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