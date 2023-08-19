阿拉斯加健行失蹤！夫婦消失荒野8天奇蹟獲救 竟與「永晝」有關
美國田納西州一對夫婦，於8月11日在阿拉斯加健行時失蹤，音訊全無，警方接獲家屬報案後展開搜索，19日有遊客在樹林中發現這對夫婦，兩人所處地點距離他們停車處僅隔2英里，他們是如何迷路以及在荒野中生存8天的，還要等待進一步調查。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《紐約郵報》報導，阿拉斯加目前正處在夏季，一天有20小時都處在白晝，很容易讓外地人失去時間感，甚至因此頭暈不適。而這對離奇失蹤的夫婦，是50歲的先生巴爾（Jonas Bare）與37歲的妻子霍夫塞皮安（Cynthia Hovsepian），當時兩人原本只是要去林間小路短暫健行散步，什麼裝備都沒帶，不料就此失蹤。
而8天後在森林裡被發現時，兩人其實才距離停車地點2英里遠，但是這8天究竟發生了什麼事，還不清楚。家屬表示，目前兩人都在醫院接受治療，並無大礙，但是身體狀況還要觀察。
當地警方表示，兩人是透過Airbnb在當地租屋，但是時間過了遲遲未退房，且所有行李都留在房內，兩人租的車子則在當地知名旅遊勝地被發現，旁邊就是頗受歡迎的林間小徑。而在失蹤8天後，兩人才被林中一位旅行者發現。
巴爾一位叔叔認為，兩人迷路可能和阿拉斯加的永晝現象有關。不過就在失蹤前3天，巴爾在個人臉書發文說「我不會像10年前在澳洲一樣迷路，如果阿拉斯加棕熊逮到我，我想這也算一種光榮的赴死」。巴爾夫婦究竟為何失蹤，期間發生了什麼事，仍待進一步調查釐清。