北市民生東路二段也出現「天坑」 議員怒：是行人地獄第幾層？
台北市近期路口頻頻出現天坑，昨（18）日台北市南港區的道路方才出現一例，今（19）日稍早，民進黨台北市議員顏若芳在臉書表示，位於民生東路二段159巷也出現了天坑，行路如此不安全，讓人不禁懷疑，到底台北市是位居「行人地獄」裡的第幾層？顏若芳要求北市府應該正視這個問題，應該全面檢討台北市的道路，保障人們行路安全的權利，不要讓市民走在路上，還戰戰兢兢、擔心受怕。
記者孫唯容／綜合報導
顏若芳表示，距離5月13日信義區的天坑出現時間還不到100天，台北市接二連三出現四個天坑，第一起信義區天坑原因被指向鄰近建案。第二起大同區南京西路天坑一度懷疑是淡水河潮汐跟污水管破洞。第三起南港區天坑確認塌陷原因是水利處的連接涵管有輕微脫管的現象，這一次的民生東路二段159巷口天坑又是什麼原因呢？到底台北市的道路底下出現什麼問題？
顏若芳指出，今年新工處將道路養護費用由原先14億提升到20億，2024年更新增編列專案路段改善預算6億，總預算直逼26億；而臺北市道路基金今年度針對市區道路管線整合、排程、資訊技術應用及道路挖掘管理等預計支出 6,787 萬 3,000 元。
顏若芳說，市府編列了龐大的預算，但我們市民所使用的道路卻是這樣的品質，短短的三個多月內出現了4個大大小小的天坑，危害了所有用路人的安全，人民的公帑，到底花去哪？