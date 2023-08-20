不救市？中國恆大在美申請破產保護　分析：中共只憂房價引發動亂

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恆大發布澄清公告稱，公司向美國法院申請承認香港和英屬維京群島（BVI）法律體系下的境外債務重組協議安排，是正常推進境外重組程序的一部份，不涉及破產申請。
恆大集團曾是中國銷售第2大的房地產開發商，但該公司大量舉債並於2021年出現首次美元債券違約。數據顯示，截至去年底，恆大債務總額高達3300億美元，兩年淨虧損超過8千億人民幣。痕大總負債1.8兆人民幣，總資產約1.47兆人民幣，已經資不抵債。
有學者認為，恆大不是在中國而是在美國申請破產，很可能是中國當局顧及投資人情緒，不同意恆大這麼早宣布破產。香港中大商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波接受星島頭條訪問時指出，這牽涉到政治問題，因為恆大作為中國的房企龍頭企業，如果「出事」的話，或會引起中國銀行動蛋，購買恆大物業的市民無法收樓，造成的影響深遠。
旅美政論人士任松林接受《自由亞洲電台》採訪時直呼，「中國100%不會就房地產公司，怎麼會做這種虧本買賣，錢怎麼能夠輕易給恆大集團董事長許家印呢！」任松林表示，從中共制度體系而言，恆大是民企非國企，怎麼會救恆大，「習近平的桌子上從來沒討論過一天要就恆大。」
《第一財經》總編輯楊東宇表示，恆大債務危機絕對不是一家上市公司或者民營企業所能面對的，「這種嚴重資不抵債的公司，尤其是民營房企，其實國家是有一定政策和手段的。」
任松林表示，中共第一計算政治安全，第二計算社會，最後才會計算經濟。房地產公司欠銀行債務，但中國政府現在最擔心的是房地產價格崩跌。任松林揭露，目前在北京和上海出現賣房倒掛的現象，過去民眾為了偷稅，買賣交易高賣低報。現在則相反，房子開價300萬，卻被迫要開400萬發票才能過戶，中國不允許房價下跌。「如果老百姓的錢貸出去的款，要是交不回來那就大亂了！因為它能壓住幾個房地產公司，壓不住老百姓破產，那就完蛋了！」