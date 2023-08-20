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七夕「8大禁忌」！8月22日七夕提分手　命理師：會受牛郎織女詛咒

▲七夕有8大禁忌千萬別犯！小孟老師提醒別在七夕提分手，可能會遭牛郎織女詛咒，未來不會幸福。圖為陸劇《偷偷藏不住》劇照。（示意圖／翻攝自微博）
▲七夕有8大禁忌千萬別犯！小孟老師提醒別在七夕提分手，可能會遭牛郎織女詛咒，未來不會幸福。圖為陸劇《偷偷藏不住》劇照。（示意圖／翻攝自微博）

記者徐銘穗/綜合報導

8月22日就是七夕，也是中國情人節！命理專家小孟老師提醒，七夕有8大禁忌要注意，情侶千萬別在這天提分手，可能會被牛郎織女詛咒，未來難以獲得幸福；除男女情愛禁忌外，七夕這天床母也會來，家有小孩的爸媽要記得拜床母，讓小孩能睡得安穩好照顧，也切記不要打罵小孩。

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禁忌1：避免吃牛肉
因為牛郎過去的工作為照顧牛，所以七夕大餐盡量避免吃大量的牛肉，否則會冒犯牛郎，讓愛侶間容易出現爭執或衝突，若不小心吃到，可在吃完後做善事或做功德來化解。

▲七夕不可以穿破洞衣褲，感情可能會出現硬傷而結束。圖為《山道猴子的一生》下集女主超商妹與真人版網紅晨晨。（圖／翻攝「Eric Duan」YouTube、晨晨IG）
▲七夕不可以穿破洞衣褲，感情可能會出現硬傷而結束。圖為《山道猴子的一生》下集女主超商妹與真人版網紅晨晨。（圖／翻攝「Eric Duan」YouTube、晨晨IG）
禁忌2：避免服裝上有破洞
織女過去的工作為織布，若穿上破洞衣褲，代表感情會出現缺憾，未來可能會有難以彌補的裂痕，因而結束感情。

禁忌3：避免搬動床
七夕時搬動小孩的床鋪容易驚動床母，造成對小孩的加持力量減低。

禁忌4：不要打罵小孩
七夕床母會來，因此不要打罵小孩以免觸怒床母。

禁忌5：七夕不能不拜床母
拜床母要16：00後拜床母盡量要選在16：00～18：30間拜，因為床母是半陰半陽的神，在傍晚拜最好，能讓小孩睡得安穩。

▲七夕要記得拜床母。（圖／翻攝藍田京華產後護理之家-坐月子中心粉專）
▲七夕要記得拜床母。（圖／翻攝藍田京華產後護理之家-坐月子中心粉專）
禁忌6：拜床母5件不可做的事
因為床母不挑刺，因此不可以拜魚；床母喝醉不會照顧小孩，因此酒也不能拜；不可以拜青菜，因為代表青青菜菜；不可以擺筷子，因為民間流傳避免小孩不乖，床母拿筷子打小孩；不可以拜瓜子，代表床母會呱呱唸孩子。

禁忌7：床上不可擺娃娃
七夕床母會來，要把玩偶娃娃（假小孩）拿走。

禁忌8：不宜提分手
鬼月7月7日為極陰月極陰日，在七夕提分手，不但未來不幸福，也容易不被牛郎織女祝福。

※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
 

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