天氣預報／重新迎接好天氣！午後「仍有大雷雨」 本週颱風恐生成
經歷幾天多雨的不穩定天氣後，今（20）日「低壓帶」逐漸遠離台灣，未來一週雨勢和雨量將明顯減少，轉為典型的夏季天氣，氣象專家、中央大學大氣系兼任副教授吳德榮提醒，中午過後山區還是要特別留意局部的大雷雨；而本週在日本南方、菲律賓東方海面有熱帶擾動活動，是否成為颱風及後續動態，還有待觀察。
記者張志浩/綜合報導
天氣風險公司提及，今天台灣仍在低壓帶跟太平洋高壓之間的區域，大環境為偏南風，整體水氣看起來還是較多，天氣狀態還沒有完全穩定下來，但降雨情況已經趨緩許多，吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄說明，預期今日至週六（8月26日）「西南季風」停歇，水氣減少，天氣晴熱，午後近山區仍有局部雷陣雨，不排除仍有局部大雷雨的機率，應持續注意天氣變化。
吳德榮指出，今日各地氣溫在分佈上，北部攝氏23至35度，中部攝氏24至35度，南部攝氏23至34度，東部攝氏23至36度。天氣風險公司補充，未來一週，每天都還是會有午後熱對流發展降雨的機會，但是預報資料上，降雨比較集中在山區，平地受影響的情況將大幅減少。隨著天氣好轉，局部地區有較高溫度發生的可能性，外出時除了留意午後雷雨的變化外，也要防曬、防中暑。
吳德榮表示，本週在日本南方、菲律賓東方海面有熱帶擾動活動，週三（8月23日）第1個擾動大約行進至日本南方近海，由於垂直風切偏強、海溫不高，因此發展條件不佳，動向不至於影響台灣；第2個擾動在菲律賓東方海面醞釀發展，預期週六它仍在菲律賓東方海面，但為第8天的模擬，需再觀察。