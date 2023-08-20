市場聚焦輝達財報、國際變數　專家估台股半年線震盪整理機率高　

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本周3大法人賣超金額擴大，除了投信連續3周站在買方，買超金額進一步擴大至196.91億元，外資與自營商連續3周自台股提款，外資本周大幅賣超704.42億元，為近1年來最高賣超金額，自營商賣超164.38億元，3大法人合計賣超671.89億元。
PGIM保德信高成長基金經理人孫傳恕表示，台股這周在盤中一度創波段低點，惟在AI族群拉抬之下半年線有撐，由於目前國際變數仍大，包括中國爆發房市及金融機構問題，還有聯準會最新會議紀錄暗示未來仍可能進一步收緊貨幣政策，導致美債利率再度走高，預期台股短線仍會受到聯準會升息預期、國際股市震盪影響，在半年線附近震盪整理機率大。
孫傳恕認為，中國金融問題雖然對股市投下不確定因素，然風險相對可控，短期中融信託違約及碧桂園流動性危機對資本市場投資信心衝擊較大，根據近期Moody’s分析，若考量碧桂園截至2022年底持有大量現金及今年獲得的銀行貸款，目前應仍具備足夠的流動性，因此事件對全球造成衰退的機率仍低，不致引發系統性風險。
反而要注意的是，AI族群本周再度成為盤面焦點，顯見資金仍持續著墨，孫傳恕進一步分析，下周NVIDIA將公布財報，這次財報數據不僅為市場觀點重點，也將是AI產業的發展風向球，由於NVIDIA、AMD、微軟、Google帶動全球AI熱潮後，美中兩大國開始積極佈局AI產業，並插旗中東及非洲市場，有利於台股相關供應鏈需求，並牽動台股AI概念股走勢。
除了AI之外，孫傳恕指出，蘋果新機預計於9月13日發表，目前新機首波備貨量為8600-8900萬支，與前一代持平，看好新機的主晶片、長焦潛望鏡頭、DRAM、機殼、充電等都將有明顯升級，除將帶動相關供應鏈，對於刺激換機需求亦能帶來正面幫助。
另從經濟基本面分析，目前環境仍有利市場多頭，孫傳恕說明，全球市場景氣成長溫和，包括這周公布的美國7月零售銷售月增0.7%，不僅優於市場預期，同時創下6個月來最大增幅，還有美國初領失業金人數下降，減少人數為近5周來最多，顯示美國勞動市場持續展現韌性、經濟增溫力道強勁。