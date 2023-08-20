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命喪峇里島！日本60旬老翁搭「飛魚船」　遭拋飛3公尺高空墜海亡

▲日本一名老翁在峇里島搭乘「飛魚船」，卻遭拋入高空後墜海，送醫仍不治身亡。示意圖，非當事人。（圖／翻攝推特@BaliUpdateEd）
▲日本一名老翁在峇里島搭乘「飛魚船」，卻遭拋入高空後墜海，送醫仍不治身亡。示意圖，非當事人。（圖／翻攝推特@BaliUpdateEd）

國際中心徐筱晴／綜合報導

隨著炎炎夏日到來，水上活動也成為民眾前往海邊時的首選之一。不過近來傳出，日本一名60歲老翁與家人前往印尼峇里島旅遊，卻在體驗「飛魚船」時，與兒子雙雙在高空中被拋飛，並摔落墜入海中，雖然兒子撿回了一命，但老翁送醫後宣告不治。

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綜合日媒報導，一名60歲日本男子菊池敏18日與家人一同到峇里島南部巴東海灘度假，並搭乘當地的水上設施「飛魚船」（FLYING FISH）。但在期間，飛魚船的氣墊因不明原因朝右方傾斜，導致同行教練先落水，接者菊池以及兒子被拋飛到3公尺的高空中後，重重落入海中。

儘管救援隨即抵達現場，將兩人送到醫院進行治療，但菊池在墜落時撞擊海面，當下就已經失去意識，送醫治療後仍宣告不治身亡。兒子則是頭部受到輕傷。當地警方正在調查意外發生原因。

「飛魚船」是一種水上活動，由快艇或水上摩托車，牽引一個載人的大型氣墊，當速度夠快時，整塊氣墊就會騰空飛起，參加者必須雙手緊緊抓住兩旁的繩子。

事實上水上活動存在一定危險性，而這也並非飛魚船首次發生意外。今年7月，日本ABC電視台2名女主播也在外景拍攝時搭乘飛魚船，結果強風導致翻船，2人墜入海中受傷。如今再度發生峇里島的意外死亡事件，也再度引起世人對於飛魚船危險性的關注。


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