HOLA出清季來了！盤點4大必收亮點：迪士尼家居殺4折、茶杯29元

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HOLA夏出清囊括七千多件特價商品，包括寢具最低3折、沐浴香氛最低5折、家具最低5折、家飾花藝最低6折、餐茶用具最低5折、廚房用具最低3折等，多項商品銅板價格出清，推薦HOLA 雅堤湯匙特價19元、雅堤茶杯140ml特價29元。
疫情解封後人們更關注能獲得身心平衡的產品，想要有愜意的居家，一張舒服的沙發以及一床柔軟的寢具必不可少。HOLA首推蒙彼利埃純棉床被組（原價4240元／組，下殺2120元），天然純棉表布具備超強透氣性佳以及柔軟的膚感，適合台灣天氣，深淺不同的綠葉圖樣，則能為寢室營造放鬆紓壓的氛圍。
亮點二：五百元餐茶組，打造日常裡的風格餐桌
餐具影響每一餐的味覺體驗，準備一桌佳餚，當然也要搭配精緻的食器，但高質感不代表必須花大錢，五百元也能擁有各種可能！HOLA「超值一夏」推出多款五百元內的餐茶組，闊彩系列繽紛的霧面強化瓷以及可隨意組裝的設計，可互相堆疊或單獨使用，方便控制份量且不易串味，豐富生活樣貌。
除了享用餐點外，喝杯提神醒腦的咖啡也不容馬虎，黛蕾爾骨瓷咖啡杯盤組，高質感骨瓷材質，瞬間轉換空間的氛圍，原價589元，特價412元（7折）；而喜愛70年代強烈復古氛圍的消費者不能錯過英國品牌La Cafetiere風格杯碟組，原價499元，特價249元（5折），該系列擁有豐富的色彩，經久耐用的陶瓷設計，在家就能打造極具電影濾鏡的復古咖啡廳。
亮點三：超夯迪士尼獨家聯名也出清特價
HOLA與迪士尼攜手合作，推出一系列居家質感商品，以不同迪士尼角色為主題，也都包含在本次特價品項內，例如：小熊維尼、公主系列、奇奇蒂蒂、史迪奇、米奇米妮…經典角色，品項涵蓋舒適寢具、優雅香氛、設計抱枕等等，只要悉心配搭，就可以將家的空間，打造成夢想中的迪士尼樂園。
包括迪士尼系列史迪奇餐墊-棕梠葉、迪士尼系列反派造型餐墊-黑魔女，原價299元，特價119元（約4折）；迪士尼系列公主室內擴香-美女與野獸，原價699元，特價349元（約5折）；迪士尼系列維尼天絲防螨抗菌床被組單人，原價4980元，特價2980元（約6折）。
亮點四：五萬元成家計畫，輕裝修也有好設計
無論是新居裝潢或是租屋改造，消費者總希望裝修預算都能花在刀口上。針對這個需求，HOLA特別為不知道如何下手的消費者推薦「五萬元成家計畫」，僅需五萬元預算，就能一次滿足沙發、吧檯桌椅組、收納、床墊等客、餐、卧空間所需。
HOLA也推薦選配丹麥Actona卡莉塔吧檯桌椅組（一桌一椅），桌面實木拼接橡膠木桌角，椅面弧線設計貼合臀部曲線，不僅追求經典，更注重使用感，將北歐自在生活態度帶進家中。客廳，是踏入家門的第一印象，自然風中高背3人貓抓布沙發，原價42800元，特價21400（5折），低彩度設計帶來沉穩安定感，貓抓布材質更適合有寵物的小家庭。預算充足可選配SleepRite雙人恆溫凝膠乳膠獨立筒捲床床墊，外部冰絲面料，內部恆溫凝膠塗層，為一天畫下完美句點，原價22400元，特價13440元（6折）。
同時，家樂福開學季優惠開跑，限定優惠包括維也納直取式收納箱（699元／個）、好室喵看得見組裝式磁吸側開鞋盒（原價500元／個）買1送1；寢具組（防蟎抗菌健康枕/天然防蟎防蚊天絲單人床包組）原價1498元，優惠價1099元；洗衣組ARIEL超濃縮抗箘洗衣精，原價397元，優惠價299元。全店消費不限金額加價購，「LocknLock樂扣樂扣輕盈巧用早餐不沾鍋」加購價199元（價值769元）；三色衣夾20入，加價購39元（價值79元）。