快訊／李玟《好聲音》摔傷內幕曝！王澤鵬揭發黑箱音檔：心如刀絞

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直到10月14日總決賽錄製當天，王澤鵬述說早上8時就去錄製現場妝髮造型，9時到現場門口，手機就被製作單位沒收，所以李玟當天下午1點發給他的重要資訊，包括提及腿傷、加油打氣，以及需要更改的合唱細節與走位細節，他是在當天才知道發生了變動，「但遺憾的是，由於手機被沒收，我沒有及時聽到老師的微信，工作人員也從未曾提及此事，所以按照了原有的走台計劃進行，全程背對老師」。
全程不知路線變動，王澤鵬表示被導演組告知，不能與李玟有任何互動，交由攝影師、導播設計同框畫面，他也如實照做，沒想到最後結束時，一回頭才看到李玟坐在地上，趕緊跟主持人華少把她扶起來，攙扶著導師完成錄製，再和團隊一起將她扶至導師座椅，直到晚上10時後拿回手機，他才聽到李玟微信語音所說的一切。
王澤鵬曬出與李玟聯繫的所有音檔，他事後曾向導師道歉，李玟沒有責怪他，認為是節目單位刻意惡整，答應了讓王澤鵬站在旁邊又反悔，「這世界有時候會碰到非常壞的人，我也了解你跟燦星（製作單位）合作，他們說什麼你必須要聽，年輕人要的就是機會，沒關係」，也坦言節目有黑幕，「大家就是玩耍嘛、陪跑，他們有規定這麼想贏的人，無所謂嘛」，安慰他只要音樂編曲用心，就會留下最好的作品。
王澤鵬難過地說，在事件曝光後沒有第一時間站出來，是因為內心怯懦，「這段時間度日如年，反復聽著老師這一條條長語音，一聲聲加油打氣與叮囑，她給我的溫暖是我此生的福氣，也更讓我無時不刻心如刀絞，我愧疚，我悔恨自己為何不夠細心，未見端倪」。所以他鼓起勇氣曝光錄音，希望一切真相大白，但此舉可能引起電視台反擊，網友紛紛為他加油打氣，「哥保護好自己啊」、「謝謝你頂住那麼大壓力，出來說出了事實，Coco會知道的，再次謝謝你」、「她聲音已經完全啞了，她還在鼓勵你。天哪，為什麼世上有這樣美好的人」、「希望越來越多的真相浮出水面，還CoCo姐一個公道，天道好輪迴，蒼天饒過誰」。