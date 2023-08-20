劉雨柔淚揭離婚原因！被偷拍得憂鬱症 前夫「一直在傷口上灑鹽」
36歲劉雨柔去年10月宣布和格鬥教練黃育仁結束6年婚姻，今年7月初認愛小4歲T1聯盟台鋼獵鷹隊球星胡凱翔，她曾在節目上提及離婚時心情低落，每天起床就哭、把自己關在家兩個星期，無法出門，近日進一步揭露離婚導火線，直言前夫個性非常自我，不願意溝通和改變，歷經被偷拍事件後，對方「一直在傷口上灑鹽」。
記者楊穎軒／綜合報導
劉雨柔在《女人我最大》透露，與前夫遠距離戀愛快1年就結婚，婚後才發現兩人生活習慣差異太大，試圖想要磨合和溝通，對方只會回「我就是這樣，妳要就要，不要就不要，反正我從小家庭教育就是這樣」，讓她最難過的是要一起去大賣場買生活用品，約了1個月才成行，前夫還說「我只有2個小時，時間到我就要走」，最後她扛著所有東西回家整理，開始覺得「其實我一個人好像也可以做這些事」。
2019年，劉雨柔在拳擊館遭負責人用針孔偷拍，對她打擊很大，還因此罹患憂鬱症，當時她還沒整理好心情面對媒體，所以婉拒所有採訪，但遇上前夫要宣傳紀錄片，她哽咽地說，一直拜託對方不要答應記者訪問，因為一定會被問到偷拍案，但前夫堅持要受訪，並怪劉雨柔：「妳為什麼這麼小家子氣？認為大家都是為了妳來？妳覺得妳是誰，人家不能是為了幫我宣傳電影而來嗎？」
劉雨柔認為，自己被偷拍，先生應該是保護老婆，沒想到，前夫在事件發生後依然在案發地點教課，只因為該場地「第一個小時比外面租的便宜100元」，讓她無法理解地問自己「難道我的傷口不值這100元嗎？」大小事積累已久，劉雨柔說「這個人其實沒有站在我的立場，我覺得他一直在我傷口上灑鹽」，最終決定離婚。