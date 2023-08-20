是你嗎？統一發票12年創造739位千萬富翁 但也有257人沒來領獎
今（2023）年5-6月期統一發票已開過獎，再為台灣創造21位千萬富翁。不過，根據財政部統計，統一發票自2011年1-2月期起，每期開出特別獎新台幣1000萬元中獎號碼1組，至今年3-4月期累計74期，可兌領1000萬元特別獎的中獎發票共有996張，其中已兌領了739張，另有257張沒領，也就是說，這12年來統一發票已為台灣創造了739位千萬富翁。
記者顏真真／台北報導
財政部賦稅署指出，為鼓勵民眾養成消費索取統一發票良好習慣，以掌握稅源，增裕稅收，自2011年1-2月期起，統一發票每期開出特別獎新台幣1000萬元中獎號碼1組。而今年5-6月期統一發票中獎號碼也在7月25日開出，其中特別獎1000萬元的中獎號碼為「29268886」，200萬元特獎中獎號碼為「12912565」，頭獎20萬元3組中獎號碼分別「04667172」、「12999667」、「77607087」。
根據賦稅署日前公布的中獎清冊，排除空白、作廢、金額不符或買受人記載為營業人等不符給獎規定之發票，可兌領1000萬元特別獎及200萬元特獎的中獎發票分別為21張及16張，領獎期間至今年11月6日。
不過，若統計統一發票自2011年1-2月期起，每期開出千萬元特別獎以來，至今年3-4月期累計已開了74期，可兌領特別獎的中獎發票共有996張，已兌領739張，也就是說，這12年已為台灣創造了739位千萬富翁，但也有257張沒來兌領，其中包括今年3-4月期還未兌領的4張中千萬元發票，領獎期限至今年9月5日截止。
賦稅署也提醒，中獎人若於開獎前已完成載具歸戶，即可透過財政部統一發票兌獎APP領獎，還可節省4萬元印花稅款；紙本發票中獎者，請於領獎期限內向第一銀行、彰化銀行、全國農業金庫、金門縣信用合作社、連江縣農會信用部等實體領獎據點兌領獎金。