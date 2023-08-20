台北道路天坑頻現　市議員要市府查清原因勿成「人行地獄」

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陳怡君至現場了解後發現，民生東路二段出現小天坑，因雨水溝側溝溝體破損，導致出現小部分路面下陷，經查自來水目前尚無滲水狀況，水管也無破裂現象，坑洞範圍約路面1米x1米，深度約1米。
陳怡君說，水利處也緊急清查水溝狀況，已查出該處下陷原因為溝體破裂造成部分泥沙沖刷造成下陷。新工處預計於20日清晨六時前可以填補完成。
陳怡君表示，經多次通報填補路面之地段及範圍都是造成天坑的高風險地區，市府應針對多次通報處進行清查是否有下陷之危機，不要等到路面下陷造成天坑後再來亡羊補牢、勞民傷財。
對此市議員顏若芳則質疑，今年新工處將道路養護費用，由原先14億提升到20億，2024年更新增編列專案路段改善預算6億，總預算直逼26億，台北市道路基金今年度針對市區道路管線整合、排程、資訊技術應用及道路挖掘管理等預計支出6787萬3000元，編列龐大預算，道路卻是如此品質，危害用路人的安全，人民的公帑，到底花去哪？
顏若芳要求，市府應正視問題，全面檢討台北市的道路，保障人們行路安全的權利，不要讓市民走在路上，還戰戰兢兢、擔心受怕；據她了解，10日路面有凹下去的情況，有先填平，巡查隊也已經先把坑的部分圍起來並蓋起來，新工處預計晚上11時進場施工。