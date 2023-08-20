藍正龍離婚後復出電視圈！淡出螢幕4年行蹤曝光 視帝級演技回歸
44歲金鐘視帝藍正龍睽違4年回歸電視圈，這也是他結束與周幼婷9年婚姻後第1部電視劇，藍正龍在新作《百味小廚神 中元大餐》飾演警察爸爸，因忙於值勤而把兒子交給總舖師父親照顧，在父逝後發現兒子成熟了不少，劇中藍正龍詮釋出一個在家庭缺席的父親心中的虧欠，有許多親情橋段讓人動容。
記者羅凌筠/綜合報導
藍正龍消失螢光幕4年期間，跑去拍電影圓夢，從2013年籌備劇本、2018年開拍的電影《傻傻愛你，傻傻愛我》，片子斥資4000萬，講述唐寶寶題材，在票房略微受挫，不過藍正龍越戰越勇，2019年再拍《成功補習班》，紀念藍正龍恩師、導演陳俊志，藍正龍說：「我這三年沒有白費，完成人生很重要的夢想。」
轉型當導演，藍正龍一度面臨金流卡關的壓力而暴瘦，斥資3000萬的《成功補習班》，開拍前期約70%資金到位，其中有40%還是藍正龍自己投資，沒想到後面30%資金，找了9個月找不到金主，藍正龍說：「那時候覺得現金真的很重要，我2、3年沒去大陸，銀行卡都鎖住，我想說怎麼辦啊？每天一直抓頭，往天空看許願，因為有拿輔導金，有交片期限。」他苦笑承認這是這輩子最缺錢的時候。
問他有沒有差一點抵押房子？他說有，「我覺得自己拿錢出來拍OK，但是這是不對的商業行為，要有其他投資人的意見比較健康。」後來打電話給編劇徐譽庭求救，她牽線藍正龍給柴智屏，資金很快就到位，被問到老婆周幼婷作何反應？藍正龍說：「我們都是默默支持對方。」
不過也有一說，指藍正龍的電影夢，致夫妻倆價值觀產生裂痕，也讓周幼婷復出螢光幕無期，對此雙方沒有證實，藍正龍僅回應：「我跟幼婷都很好，他們現在住在大直，我一個人住在原本的家，幼婷她是非常堅強的女生，她很有自己的想法，我是尊重的，人生的路上有很多改變，我們現在還是很好的朋友。」