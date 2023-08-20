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阻詐教戰！行動支付綁卡限本人手機門號　銀行盜刷客訴歸零

▲銀行阻詐出新招，國際行動支付綁卡限本人手機號碼，上路首日綁卡詐騙直接清零。（圖／兆豐銀行提供）
▲銀行阻詐出新招，國際行動支付綁卡限本人手機號碼，上路首日綁卡詐騙直接清零。（圖／兆豐銀行提供）

記者顏真真／台北報導

銀行阻詐出新招，國內有銀行率先推出信用卡，綁定3大國際行動支付限本人手機門號的新制，一旦民眾進行綁卡，銀行就會核驗綁定該國際行動支付的手機門號，是否與持卡人當初辦卡時留存在銀行的手機門號一致。若發現不一致，民眾將無法完成綁定，除非本人親自致電客服中心，進行嚴謹的身分驗證後，才能完成綁定作業。銀行也透露，新制上路後，客服中心連續3天接獲的國際行動支付盜刷客訴也瞬間清零，顯示這做法確實對於用卡安全有幫助。

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為降低民眾行動裝置感應支付遭盜刷的風險，金管會在今年6月即發函令，要求銀行公會之信用卡會員機構須在6個月內完成強化行動裝置綁卡的身分確認機制、綁定完成的提醒通知機制，兆豐銀行也發現詐騙氾濫，有近7成以上起因皆為卡片遭盜綁消費，因此，一收到函令也展開系統調整。

兆豐銀行就推出信用卡綁定3大國際行動支付限本人手機門號的新制，一旦民眾進行綁卡，將核驗綁定該國際行動支付的手機門號，是否與持卡人當初辦卡時留存在銀行的手機門號一致，若發現不一致，民眾將無法完成綁定，除非本人親自致電客服中心，進行嚴謹的身分驗證後，才能完成綁定作業。換句話說，即便持卡人的卡號外流，詐騙集團也沒辦法將卡片資訊綁定在其他人的手機上盜刷，有效提升卡友的用卡安全。

兆豐銀行也透露，新制上路後，客服中心連續3天接獲的國際行動支付盜刷客訴都瞬間清零，顯示此做法確實對於用卡安全有幫助，即使有可能對正常持卡人有些微程度的不便，例如名下不只使用一支手機、或換過手機號碼者，亦或想把卡片綁訂在非手機裝置上如平板電腦的人，只要撥個電話給客服完成身分驗證即可，比起動輒被詐團盜刷數萬元後的沉痛損失，一通電話的時間絕對值得。

除了推出綁卡新制，銀行也成立「24小時信用卡防詐專責小組」，隨時進行交易監控，對異常情境進行管制，同時會依據偽冒交易樣態，滾動式調整預警系統的監控條件，近期不僅在查獲詐欺率、可用餘額上皆為Trace系統發卡銀行第一，偵測率也名列前茅，系統上路後已成功為遭盜刷的卡友守住高達96%可用餘額資產，即時防堵詐騙集團對客戶伸出魔手，多管齊下遏阻風險產生。

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