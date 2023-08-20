今年僅8颱風「連4年偏少」！這天起環境轉變 氣象局：颱風季再起
上週台灣雖然雨勢較多，但主要是受「低壓帶」和「西南季風」影響，整體降雨情況甚至比前幾週的杜蘇芮和卡努颱風還有感，氣象專家、台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興指出，從本週三（8月23日）開始，整體環境將再轉為適合颱風發展的情況，尤其8月28日之後，菲律賓東方和南海都有熱帶系統發展的明顯趨勢，值得繼續觀察。
記者張志浩/綜合報導
賈新興說明，本週預計就會有低氣壓在西北太平洋出現，但它的行徑路線比較靠近日本，預計在週四至週五（8月24日至8月25日）會對日本天氣造成影響，而在8月28日左右，南海一帶也有低氣壓發展的訊號，預計9月初台灣南方的水氣就會較多，詳細情況還有待觀察。
中央氣象局則指出，在本週結束後，下週開始（8月27日起），台灣南方水氣確實較多，南海及菲律賓東方海域都有熱帶擾動生成的機會，颱風季也將再起一波新高峰；賈新興則提及，2023年截至目前，有7個颱風生成，1個是越洋而來的朵拉颱風，因此算8個颱風，長期平均是13.65個。
而回顧資料，歷史上1至8月最多有23個颱風生成，分別是1965年及1971年，歷史上最少的是1998年的4個颱風生成，2023年目前有3個颱風發布警報，分別是瑪娃颱風、杜蘇芮颱風，以及的卡努颱風，今年已經是2018年之後，連續第4年颱風生成數偏少。