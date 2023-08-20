詐騙技巧進化　假冒gov詐盜刷信用卡

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張芬郁指出，汽機車燃料費在7月1日開徵，繳費期限1個月，今年4月即出現詐騙逾期繳納簡訊，監理站對外呼籲7月前沒有任何逾期催繳程序，沒想到7月一過，詐騙的逾期通知又冒出來。
台中大里區黃姓民眾拿著手機簡訊，向市議員張芬郁反應，他說17日晚上，收到「燃料稅逾期通知」簡訊，寫著「您的112年度汽燃稅逾期金額600元，請於112年08月18日前繳納」，繳納網址是「mvdis-gov.cc」。
黃男表示，7月就以約定扣款方式繳納汽燃費，有時候會忘記帳戶存款不夠，以為是扣款不足要補繳，他看見網址有「gov」沒有疑心，點入進到監理服務網也無異狀，再點進填寫「信用卡」資料頁面，寫到一半，突然想查看看到底是名下哪台車沒繳，才仔細看簡訊的網址並比對監理站的官網，看見正確的是「mvdis.gov.tw」，「被那個cc騙了，差點就按下去繳了」。
張芬郁表示，詐騙集團刻意以繳納時間緊迫，讓民眾無心再查證，若按繳費用，連信用卡資料都會被盜取盜刷，所幸黃男最後有發現。
她表示，詐騙仿官網一模一樣，連網址也愈來愈像，以前的網址名稱都亂打一串英文字，近來政府一再宣導用網址「gov.tw」做分辨，民眾開始有戒心，但詐騙集團也在進化，開始使用「gov」，甚至先前也出現在後段網址用「xxx/mvdis.gov.tw」，讓民眾混淆。
張芬郁表示，網址首段是 「gov.tw」 結尾的才是政府專用網址，收到來源不明的簡訊網址連結要留意分辨，可到正確官網比對或電話再次確認或向165全民防騙網查詢。