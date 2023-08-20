齊秦同框張蘭！親暱陪唱神祕紅衣美女 不是結婚13年嫩妻
齊秦踏入樂壇超過40年，唱紅〈大約在冬季〉、〈不讓我的眼淚陪我過夜〉、〈夜夜夜夜〉、〈懸崖〉等經典曲，1997年奪下金曲歌王，近年雖然鮮少推出新作品，仍偶爾在綜藝節目露臉，近來微博流傳他與汪小菲母親張蘭參加聚會的近照，63歲私下狀態及身旁的女子身分引發關注。
記者楊穎軒／綜合報導
大陸網友曝光張蘭參加一場私人宴會的影片，席間赫見久未露面的齊秦，他一身T恤加短褲，拿著麥克風高唱代表作〈外面的世界〉，唱一半還遞給張蘭合唱，年過花甲的齊秦，皮膚一樣黝黑，即使面容難掩老態，精神和氣色還是不錯，他手拿酒杯感性地致詞：「外面的世界，是我們每個人都期許的，一個意想不到的世界，每個人都有一個外面的世界。」
片中另一「嬌」點是坐在張蘭和齊秦中間的紅衣妙齡女子，齊秦唱歌時彎腰靠近女子身邊陪唱，該女不僅坐在C位，還擁抱、摟著張蘭的腰，也與齊秦貼臉合照，互動相當親密，顯見跟兩人都有交情，不少網友以為她是齊秦結婚13年、小24歲嫩妻孫麗雅，其實紅衣女的名字叫周波，有知名主持人、製片人、作家、社會慈善活動家、傳媒公司創辦人等身分，曾獲選「中國100位影響力女性」，為不折不扣的女強人，當天是她的生日宴，張蘭和齊秦特地親自前往祝賀。