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中國房產風暴擴大！恆大、碧桂園接連暴雷　深圳中原遭欠40億佣金

▲中國房地產商接連暴雷，危機也漸漸擴大。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國房地產商接連暴雷，危機也漸漸擴大。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴／綜合報導

中國房地產行業不景氣，恆大、碧桂園等大型地產開發商接連爆發財務危機，房產仲介機構更面臨拿不到銷售佣金的局面，甚至被拖欠欠6、7年時有所聞。遭到拖欠佣金逾40多億元的房仲機構深圳中原便以「活幹了，房子賣了，合同簽了，錢收不回來」來描述當前房產仲介業的處境。

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近年來，中國恆大、碧桂園等中國大型房企接連發生債務暴雷，整個房地產行業陷入了持續低迷不振的困境，而房產仲介機構也受到牽連。大型房仲機構「深圳中原」就傳出有高達10億元人民幣的銷售佣金遭到拖欠，遲遲拿不回來，遂發通報公開訴苦。

據《第一財經》報導，近期一份「關於深圳中原反饋墊付佣金相關事宜的通報」的文件在網上流傳，引起輿論關注。這份以「中原集團行政總裁施俊嶸」名義發布的通報提及，近年來，各開發商／代理商尚未支付深圳中原的佣金超過10億多元。

由於房地產行業不景氣，各大開發商資金鏈斷鏈相繼暴雷，無法正常支付中原集團及旗下相關公司的銷售佣金，導致公司連續巨額虧髓，經營舉步維艱。為此，深圳中原決定訴諸法律，目前法院已經裁決，等待強制執行的金額超過了4億元，還有1.35億被拖欠的佣金正等待判決。深圳中原的起訴的主要開發商和項目包含佳兆業、恆大、寶能、世茂、龍光、吉祥里。

報導指出，按照房地產銷售行業多年來的慣例，銷售人員的收入包含基本工資和佣金抽成，佣金抽成需要再收到開發商／代理商的銷售佣金之後發放。

雖然中原集團在未收到開發商／代理商銷售佣金的情況下，不具備先墊付員工提成及合作方佣金的先決條，但中原集團董事局決定，向有生存困難的員工發放特困撫恤金。中原集團董事局另決定，即日起成立重大項目追佣跟進專案組，負責後續的追佣工作。

而中原集團成立以來，從未拖延發放員工的基本工資。一名中原內部人士指出，「行業艱難，整個鏈條沒有贏家，鏈條上已經有很多大大小小墊付佣金的供應商死了。」深圳中原目前運營正常，扛著10多億壞帳但仍堅持準時發工資。

值得注意的是，上述通報中提及的開發商，幾乎都已經暴雷，並且正在進行債務重組，其中像恆大這樣的公司已經資不抵債。在此情況下，即使房仲機構打贏了官司，最終恐怕也很難拿回被拖欠的佣金。

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