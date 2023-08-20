外資看日圓！可能挑戰32年新低151.97　但日央行干預力道仍是關鍵

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若從技術面，就周線圖來看，他表示，日圓兌美元自今年3月起延續貶勢，目前已突破了5月的低點145.08水平，創下年內新低，在站穩145.08水平之上，日圓兌美元下半年將有望進一步挑戰149.57-150區間，還有151.97的32年低點
至於近期美元進一步上揚，楊傲正表示，主要原因與美國最新的通膨和聯準會的預期有關。最新7月的美國CPI通膨率自6月的3%回升至3.2%，雖然除去能源和食品價格的核心通膨進一步回落至4.7%，但核心通膨明顯與2%的政策目標有一大段距離外，整體通膨仍有再次反彈可能，尤其是8月原油價格又再次突破年內新高，反映歐美通膨都有強力反彈的可能。
而聯準會最新的政策紀要也同意這個說法，7月升息會議的紀要，顯示多數與會者仍然認為通膨存在重大上行風險，可能需要進一步收緊貨幣政策。雖然利率期貨顯示，目前市場預期9月只有13.5%會進一步升息25個基點，但這個預期也表示，若聯準會在9月決定升息，市場目前的超鴿預期將導致美元大幅上漲，而即使9月不升息，鷹派的語調維持下也將繼續支持美元向上。
如美元有望進一步向上，楊傲正認為，日圓兌美元再次回貶至150-151區間的機會便非常大，只是市場目前也擔心另一因素，日本央行是否會如去年一樣干預匯市。
雖然今年日本央行總裁已從鴿派的黑田東彥更換成植田和男，但似乎植田和男對負利率和超寬鬆政策立場與黑田並未有太大改變，植田和男在上月的最新發言仍舊表示對於日本持續穩定實現2%的通膨目標仍有一段距離，要繼續耐心地實施殖利率曲線控制（YCC）下的超寬鬆貨幣政策。
楊傲正表示，這也就是說，即使日本央行出手干預，力度預計也跟去年類似，也比較難以逆轉日圓兌美元的貶值趨勢，因為兩者之前仍有明顯的套利空間，短期美元兌日圓很有機會再次挑戰，甚至突破去年低點151.97水平。