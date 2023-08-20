今日最健康／年輕人別喝太多酒！醫揭風險：大腸癌恐50歲前找上門
「大腸癌」位居台灣癌症發生人數的第一名已有多年，而由於飲食西化、食品添加物等因素，大腸癌發生的年齡也逐漸「年輕化」，對此林口長庚紀念醫院胃腸肝膽科醫師李柏賢也指出，事實上「飲酒」也成為大腸癌出現早發性的一大主因，風險直逼1.2倍，提醒民眾飲酒務必適量，盡力控制在每日攝取標準值內。
記者張志浩/綜合報導
李柏賢提及，「早發型大腸癌」的評斷標準為「診斷時小於50歲」，由於全球案例愈來愈多，美國也建議將大腸癌篩檢年齡下修到45歲，而根據2023年6月韓國國家健康保險服務資料庫的研究，在收集570萬個50歲以下族群個案後，竟然發現「中度飲酒」增加早發性大腸癌風險1.09倍，「重度飲酒」甚至增加早發性大腸癌風險1.2倍
李柏賢說明，上述數據在男性身上更容易顯現，單就男性而言，重度飲酒相較於輕度飲酒，將增加「29%大腸癌風險」、「26%遠端大腸癌風險」、「17%直腸癌風險」；而女性部分，則增加「47%遠端大腸癌風險」，輕度飲酒者，比不喝酒增加14%直腸癌風險。
李柏賢強調，「年輕族群不要喝太多酒，高風險族群應做大腸癌篩檢」是目前防範的最佳方式，而在定義上，「輕度飲酒」是每天攝取小於10克酒精；「中度飲酒」男性為每天10至30克酒精，女性每天10至20克酒精；重度飲酒為，男性每天攝取超過30克酒精，或每天喝超過2.1個美國標準杯飲酒量，女姓則是每天攝取超過20克酒精，或每天喝超過1.4個美國標準杯飲酒量。