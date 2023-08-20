小Call心碎爆「老公想分房睡」原因曝光！安心亞：容易離婚、偷吃
中天綜合台節目《同學來了》明（21）日晚間9點即將播出「婚前什麼都好，婚後『計較』不停，夫妻間『這些事』不計較不行」，藝人小Call無奈表示老公連床位大小都要和她計較：「他說我每次睡著都很喜歡黏著他，他覺得床位變很小，長期下來腰痠背痛，所以他就把這件事情怪在我身上，但睡著真的很難控制，結果他拿一條大毛巾隔在中間，我只要一超過，他就把我推回去。」在場來賓聽了都覺得小Call老公的行為太幼稚，小Call則透露老公為此還想分房睡，讓她很受傷，主持人安心亞覺得分房睡並不是最好的解決辦法：「因為我聽過分房睡容易離婚，還有夫妻分房睡，結果開始偷吃的。」
記者郭佩蓉/綜合報導
Mei則抱怨老公阿弟不僅愛計較還很不浪漫：「我們過得很不好的時候，生日時他會自己做鬆餅，我就覺得雖然我們沒錢，但有沒錢的幸福，可是慢慢的他就淡忘這件事，有一年我生日錄完影就打給他，問他要不要去吃東西慶祝，他說『我今天不想出門』，我以為他要騙我回家給我驚喜，結果他說『對耶，今天妳生日，那蛋糕妳順便買回來好了』，我掛完電話哭著走出攝影棚。」阿Ken聽了覺得阿弟的行為太過分，但他也好奇阿弟是否有彌補過錯？Mei則覺得阿弟實在太愛斤斤計較：「我跟他說那情人節要送我花，結果他送永生花，還說『之後30年不會再補送，因為這個是永生花』！」
盧彥澤曾和老婆計較誰為小孩付出比較多：「小孩出生後突然很黏我，半夜哭的時候他不要媽媽，他只要我哄、我餵，到第3個月，我開始崩潰，因為每天拍戲好累，小孩的事又都是我在做，我開始有種怨恨的心，想說『我老婆是不是不夠愛小孩，所以小孩感受不到』。」在場來賓覺得這話太傷人，盧彥澤接著說：「直到有一天，我老婆被小孩推出房門，我看到她在廚房哭，我就跟她說『其實我很懷疑妳是不是不夠愛小孩』，但我老婆一說『是小孩不愛我』，我突然就醒了，覺得我為什麼會去計較這個，之後我們在廚房聊了很久，還抱在一起哭。」更多精彩內容敬請鎖定中天綜合台每週一至週五晚間9點《同學來了》。