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併花旗在台消金！客戶怨APP難用、查無明細　星展銀給說法

▲星展銀行（台灣）8月12日啟動花旗銀行（台灣）消費金融業務整合，並在今（14）日整併完成，但首周有不少客戶抱怨App難用、查無交易明細等，星展銀行提出說明。（圖／記者顏真真攝）
▲星展銀行（台灣）8月12日啟動花旗銀行（台灣）消費金融業務整合，並在今（14）日整併完成，但首周有不少客戶抱怨App難用、查無交易明細等，星展銀行提出說明。（圖／記者顏真真攝）

記者顏真真／台北報導

星展銀行8月12日正式合併花旗銀行在台消金業務，相關系統整合也在8月14日完成，不過，首周仍出現不少亂象，有客戶反映銀行APP無法順利註冊或登入，甚至登入後查不到過往交易明細紀錄，這情況也引發立委關切，要金管會介入處理。對此，星展銀行表示，目前狀況多已排除，也提醒客戶存款戶與信用卡友所要下載註冊的APP不同，若下載錯誤就無法註冊登入，至於過往交易明細部分，除花旗會產製及寄送給客戶之外，星展收到花旗提供的相關歷史資料後，也會上傳供客戶查詢。

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民進黨立委江永昌就指出，星展銀行合併花旗在台消金後，躍升成為全國最大外商銀行，但自8月14日合併至今， 從客戶在網路上反應來看，不但未提供客戶足夠協助，更有許多問題，包括客戶反應個資有誤、發現銀行帳戶無法登入或APP難以使用、客戶親自到分行卻還無法變更提款密碼、無法領到提款卡跟存摺，甚至有客戶反應遇到銀行私自挪用客戶款項乃至信用卡遭到盜刷等情事。

江永昌表示，星展併花旗本是一件值得作為國內其他大型金融機構整併的典範案例，如今客戶所反映的各種兵荒馬亂，都讓這次的合併被蒙上一層陰影，而金管會作為金融監理機關，有權也有責立即介入調查。

對此，金管會銀行局也有回應，除感謝委員指正，也強調銀行雖在合併前強化演練，並於客戶反映後提升服務能量，但仍與客戶的期待有落差，金管會將持續督促銀行強化服務效能，以符合客戶的期待。

對於因花旗消金業務移轉，部份客戶反映無法登入網銀、行動銀行，或無法致電客服所造成的不便和困擾，星展銀行也致歉，並表示由於合併之初，嘗試註冊登入與使用的流量過大，導致系統載入延遲，星展在即時監控後已立即啟動應變行動，已解決此問題，相關系統已正常運作多日。此外，因客戶來電踴躍，也己加派人力盡快處理。

不過，星展銀行也提醒，過去花旗存款戶與卡友都使用同一個APP，但星展銀行存款戶與信用卡則有不同的App，若是星展存款戶，要註冊「星展digibank」App，若是信用卡客戶，則要註冊「星展 Card+」App，這幾天有發現有些客戶無法登入註冊App，是因為下載不對的App。

至於部分客戶反應「查詢原花旗信用卡帳單資訊」、「簽帳金融卡開卡」、「繳交信用卡費」、「註冊行動銀行」等問題，星展銀行提供相關資訊，星展銀行表示，若要查詢原花旗信用卡帳單資訊可登入「星展 Card+」 App，首頁即可找到「原花旗銀行歷史帳單」，點擊「立即查詢」按鈕即可查詢。至於簽帳金融卡開卡部分，可到星展銀行DBS官方Line帳號下方選單點選「簽帳金融卡開卡」，跟著步驟即可開卡。

對於客戶反映有些過往存款暨交易資料，星展銀行則說，這部分花旗銀行會產製及寄送給客戶，而星展在收到花旗提供的相關歷史資料後，也會陸續上傳供客戶查詢。

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