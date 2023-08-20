躋身壽司、拉麵之列！日本蛋沙拉三明治爆紅　外國客邊吃邊讚美味

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一名來自波多黎各的外國旅客表示，日本的蛋沙拉三明治看上去就像是剛做好、非常新鮮的樣子，即使放了一段時間仍然很好吃；另一名來自美國的外國旅客認為，味道濃厚的蛋沙拉與白吐司非常的搭；還有來自加拿大的旅客購買之後，迫不及待的坐在一旁的椅子上享受，一邊吃一邊點頭，大讚「太完美了！很幸福的味道」。
蛋沙拉三明治之所以掀起新炫風，是因為2021年舉行東京奧運時，有外國記者分享便利商店的雞蛋三明治，另外TikTok等影音社群平台也逐漸出現不同店家的蛋沙拉三明治評比，讓蛋沙拉三明治在國外一炮而紅。
其中一間位於東京銀座、開業至今已經40年的咖啡廳，還沒到營業時間，店門外頭就已經排了長長的隊伍，這些排隊的外國旅客幾乎都是衝著蛋沙拉三明治而來，該店老闆原口誠透露，「有七到八成的客人，都是點雞蛋三明治。」
原口誠對於蛋沙拉三明治十分講究，使用的是剛出爐的吐司，送到店裡來時還散發著熱氣，也因此一天就得進貨兩次，才能使用最新鮮、熱騰騰的吐司。在製作時，會先把吐司切成10公分的超級厚片，放上雞蛋沙拉切成兩半，切面可以看到滿滿內餡，最後再放上一大球蛋沙拉，看上去十分壯觀，就連從美國來的旅客都直呼，「可能比美國的吐司份量還大！」
原口誠每天得花上5小時來製作蛋沙拉，這樣一份蛋沙拉吐司就必須使用10顆雞蛋，一天下來就用掉了約莫700顆蛋。即使物價上漲，蛋價也跟著飆漲，原口誠仍堅持大方給料，讓客人都能吃得滿足。