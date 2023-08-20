民眾狂噓下台！王國材鞠躬致歉：明年底前優先改善600處路口

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聯盟希望，藉由此次遊行，強烈要求政府部門重建交通法制，加強交通3E，改善道路工程(Engineering)、交通教育(Education)以及執法(Enforcement)，提供台灣更優良的步行環境。
當王國材要上台時，台下便接連發出噓聲，也有民眾憤怒喊出下台，但他仍表示，行人交通路權是很重要的議題，這幾年做的不好讓行人死傷嚴重
，並一鞠躬表示歉意。
對於行人路權，如何讓兒少、長輩、身障、所有人有安全環境，王國材坦言，這是責無旁貸、刻不容緩要做的事情，目標跟大家一致，該如何改善交通環境，實現還路於民，讓民眾不會受到安全威脅，雖然做不好，但希望納入大家建議持續做好，這次五大訴求，他有一一去讀，希望針對每個建議檢討，納入改善政策。
王國材說，在整個權責上不清部分，《道路交通安全基本法》草案部分，明定中央地方要負甚麼責任，並提高道安會報層級到行政院，帶動各級政府做好行人與交通安全，另公共運輸部分，如何構建安全公共運具環境，會繼續努力。
針對行人設施改善，王國材喊出，短期將蒐集全國肇事最嚴重600處路口，現在到明年底，要立即優先改善，感謝大雨沒有澆熄大家熱情，「我將以行人路權改革跟交通安全當我最重要的事情，我需要你們支持我、當作我後盾，我們一起努力。
王國材強調，「2030事故減半我同意，2040零死亡我也同意」，將朝這目標跟大家一起努力，請大家多多支持。
王國材會後接受媒體採訪時表示，過去一年行人死傷人數接近400人，身為交通部長一定要道歉，也會把這些建議當作一股力量，改善交通安全時碰到很多阻力，但今天這樣的力量，讓他更有後盾，更能夠積極改善，會跟今天所有爭取還路於民的團體站在一起努力，打造行人安全的環境，不要讓下一代又承受行人地獄之苦。
行政院17日通過交通部擬具《道路交通安全基本法》草案，將函請立法院審議。交通部強調，草案中明定各道路交通安全關係者的責任，確立人、車、路、汽車運輸業、教育宣導、執法、救護、保險、研究與發展等9大面向基本政策，計有「總則」、「道路交通安全基本政策」、「道路交通安全計畫」、「道路交通安全會報」及「附則」共5章，計27條，將積極與立法院朝野各黨團溝通協調，盼早日完成立法程序。