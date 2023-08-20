家附近赫見李多慧！女神一技甜笑殺 台科大宅男：我晚上笑著入睡
南韓啦啦隊女神李多慧加入樂天桃猿啦啦隊「Rakuten Girls」後掀起追星熱潮，目前每個月固定來台一週為球隊應援，她也經常趁沒工作時造訪台北各個景點。近日有台科大男學生在住家附近的夜市巧遇李多慧本尊，女神露出甜美微笑，親切地對他打招呼，男學生坦言：「我晚上應該是笑著入睡。」
記者楊穎軒／綜合報導
一名就讀台灣科技大學的男網友昨（19）日於Dcard發文，透露18日在實驗室勞累一整天，晚上回家後肚子餓，跑去附近的臨江街夜市買宵夜，結果走著走著，遇到一群人在用韓文、中文夾雜交談，忍不住好奇地駐足看了一下，「結果...啊啊啊啊啊啊啊啊！竟然遇到李多慧！！！」
男學生表示，7月底去桃園看球沒碰到李多慧的班，沒想到，居然在台北遇到本人，「而且還是離家那麼近的地方，簡直不敢相信，真的好幸運，我昨天晚上應該是笑著入睡吧...」隨文附上一張李多慧走出服飾店後，跟大家打招呼的照片，希望大家喜歡，「讓多慧開心你們一整天，多慧我愛妳！」
貼文一出，吸引大批網友留言：「被路人隨手一拍能這麼好看，根本是神」、「好可愛...」、「好漂亮！原po好幸運」、「多慧真的是連女生都會喜歡的那種女生」、「救命...我也好想遇到」、「我的天！隨便拍一下都這麼漂亮」、「原相機拍還這麼美！（我每次都被原相機拍出來的自己嚇到）」、「感覺看到多慧的笑容一天再怎麼不順遂也都過去了」！