32元保衛戰！新台幣周線連5黑 專家：3大利空短期難消除
美國聯準會（Fed）會議紀錄放「鷹」，人民幣兌美元在中國人民銀行喊話穩匯，主要國有銀行拋售美元之下，出現止跌回升，日圓也反彈回到145價位，新台幣兌美元同樣收升在31.942元。不過，累計1周下來新台幣仍貶值1.44角，周線連5黑。專家認為，雖然新台幣暫時在32元關前止步，新台幣3大利空因素仍未消除，新台幣仍是易貶難升，還會再測試32元，也不排除盤中碰觸的可能，就看央行要不要守住。
記者顏真真／台北報導
台股周線連3黑，8月18日終場收16381.31點，下跌135.35點，3大法人合計賣超242.36億元，其中外資賣超195.99億元，不過，新台幣兌美元與台股脫鉤，在人民幣及日圓等亞幣主要貨幣兌美元回神反彈，加上進入月底，出口商有拋匯需求，新台幣兌美元終場收31.942元，小升3.2分，只是累計1周下來新台幣仍貶值了1.44角，周貶幅0.45%，周線仍連5貶。
展望後勢，雖然新台幣暫時在32元整數大關前止步，但市場認為新台幣仍是易貶難升，還是會再測試32元整數關卡，也不排除盤中碰觸到的可能。台新銀行首席外匯策略師陳有忠接受《NOWnews今日新聞》採訪時也認為，新台幣3大利空因素仍未消除，包括外資股利匯出還沒結束，目前看來8月匯出力道仍不小，再來美元短線仍走強，即便目前利率期貨逾8成預估美國聯準會（Fed）9月不會升息，但現在談美升息就此結束還言之過早。
另外，中國碧桂園、中融信託相繼爆雷，恆大也在美國申請破產保護，美股美股表現疲弱，台股也面臨修正，外資在台股賣超也有加大跡象並匯出，這些都是新台幣短期利空因素。
因此，即便央行目前守住32元整數關卡，匯銀人士認為，誰也不敢保證央行守得住，只是32元是短期重要心理關下，如果守不住，恐怕接下來將測試去年10月低點32.345元，但也有人認為，應該不會破32.345元，除非基本面表現比想像還糟，8月出口又變差，那情況就不妙了，目前看基本面不會更差，不至於下探去年低點。