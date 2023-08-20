FIBA世界盃／波神Kristaps Porzingis無可取代！拉脫維亞主帥直言
NBA波士頓塞爾提克球星「波神」Kristaps Porzingis代表拉脫維亞打進FIBA世界盃，卻無法在比賽中亮相，今（20）日在台灣新北市新莊體育館上演世界盃熱身賽，他只能坐在場邊，不過總教練Luca Banchi表示，「KP是無可取代，他很獨特，他有力量、技巧，他在場上就很有作用，不但是幫助自己，還有幫助隊友。」
記者吳政紘/新北報導
Luca Banchi表示，Kristaps Porzingis代表拉脫維亞在2次預賽、複賽都有好表現，他很努力為整個團隊付出，他有他的打球方式，「他幫助我們打進世界盃，我們沒有B計畫，只能接受沒有他在的狀況。」
不過拉脫維亞今天也以84:72在熱身賽擊敗波多黎各，Luca Banchi認為：「我們經過長途跋涉，接下來打了比賽，整體看起來節奏不錯。」
拉脫維亞也有兄弟檔Davis Bertans與Dairis Bertāns，而這部分來看，Davis Bertans很開心可以跟哥哥一起奮戰打國家隊，這就像是美夢成真，雖然Kristaps Porzingis無法出賽，他也參加賽後見面會，跟球迷同樂。