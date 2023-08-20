3火車頭減速！中國經濟數據慘烈　分析：多個訊號使國際市場不安

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報導指出，市場的負面想法並非無中生有，因為7月公布的一系列經濟數據，都很難讓人樂觀。同時經濟社會領域發生的一些事件，似乎也反映了經濟下行的事實。例如中國房地產巨頭碧桂園、最大資產管理公司中植企業集團旗下的中融信託都傳出了暴雷消息。
市場憂心，金融信託公司如果接連出事，必然波及銀行，引發更大的金融動盪。雖然中國國務院近期接連宣佈政策，希望刺激消費和鼓勵外資，卻始終無法穩住市場信心，股市和離岸人民幣匯率雙雙下跌。此外，中國債務問題也亮起警訊，摩根大通6月估計，中國境內總體債務（包括家庭、企業和政府）已達到年度經濟產出的282%。
報導指出，據國際媒體分析近期數據所得出的印象，拉動中國經濟的三個「火車頭」——進出口、消費和投資都一起熄火，引發了不小的擔憂。
中國海關總署8月8日公布數據顯示，7月份的進口同比下跌了12.4%，出口同比下滑了14.5%，雙雙弱於市場預期，並表現出連續下滑且幅度擴大的趨勢；居民消費價格指數7月出現了兩年多以來的首次下降，同比下降0.3%，工廠生產者出廠價格指數與去年同期相比已連續10個月下降，同比下降4.4%，引發通貨緊縮擔憂。
而在國內投資方面，7月人民幣貸款增加3459億元，為近14年新低，6月份貸款增加是3.05兆元。社會融資規模增量為5282億元，比6月份的4.22萬億元都呈斷崖式下跌。來自海外的投資數據也一樣慘烈，據《日本經濟新聞》報導，外國企業4月至6月期間在中國的直接投資為49億美元，與去年同期相比降幅達到87%，是1998年以來的最低值。報導認為，海外投資減少，有部分可能與西方持續與中國產業鍊脫鉤有關。美國總統拜登（Joe Biden）8月9日發布行政命令，限制國對華高科技投資，進一步削弱中國市場對國際資本的吸引力。
報導指出，拜登近來在演說中表示，中國正面對經濟和人口問題，他擔心這個全球第二大經濟體，會因此變成可能威脅全球的「定時炸彈」。儘管這番說法有著「認知戰」的用意，但也不能排除這反映出美國情報界和智庫對中國當下經濟挑戰的判斷。
從中國政府至今的決策趨勢審視，過去「以經濟建設為中心」的國家策略，似乎逐漸讓步給「以國家安全為中心」，然而過度強調國家安全，恐怕會傷害經濟發展，進而影響社會穩定，最終波及國家安全。報導認為，青年失業率持續上升就遵循這一邏輯。