好戲開鑼　全台首創移動式戲院823高雄登場

「2023 歌仔戲移動式戲院─連台本戲大匯演第1季」在贊助人九鼎天新飲食文化事業董事長蔡友孝3聲敲鑼下揭開序幕，將於8月23日在高雄文化中心登場，這不僅是全台首創歌仔戲移動式戲院，也是由民間發起的最大型戲曲活動，完全沒有政府的補助，為期一個月的連台本戲大匯演第1季不僅首場票房已超過8成，預估將會超過10000人次來參與這次活動。
記者郭凱杰／高雄報導
「2023 歌仔戲移動式戲院─連台本戲大匯演第1季」的幕後推手九鼎天新飲食文化事業董事長蔡友孝為此透過商界人脈集結了70多位企業友人共襄盛舉，更獲不少大學及藝術界人士支持，以民間團體自發性推動，完全不靠政府的補助，邀繡花園戲劇團、鶯藝歌劇團和明華園天字戲劇團8月23日起在高市文化中心前廣場匯演一個月，演的是「連台本戲」，觀眾到此就像來看連續劇，期間將邀長照等團體看戲，順做公益。
有別於一般野台戲及進駐國家演藝廳堂的演出，這次歌仔戲大匯演首創「移動式戲院」模式，讓觀眾在有空調的寬敞舒適空間內看戲，，戲院鋼架由德國進口，結合氣墊屋設計，占地300坪的空間最多可容600人同台看戲，是國內創舉。
緣龍影視文化執行長江明龍除邀請大家喔起來看戲外也提醒大家會場備有戲服也有專責老師負責教小朋友演戲，讓觀眾們有供多的劇場體驗。
2023 歌仔戲移動式戲院─連台本戲大匯演第1季由緣龍影視文化精心策展，8月23日在高雄登場，邀繡花園戲劇團、鶯藝歌劇團和明華園天字戲劇團等南部3大劇團輪番演出，為期一個月時間端出傳統歷史古冊「精忠岳傳、還我河山」、金光神怪戲「天下總代巡」和結合倫理教化及流行文化的黑撇戲 「神俠怪貓傳」等好戲。今天由明華團天字團金曲傳藝人陳昭香等人「開台」，高市副祕書長張家興及立委林岱樺都到場祝賀。
這次大匯演以5天為一檔期，預估吸引萬人看戲，現場發起「看戲做公益」活動，攜手企業、高雄百餘家養護中心及社福團體，安排弱勢老幼領略連台本戲的風華。