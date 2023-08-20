高雄本土登革熱+2　主動通報醫師可獲獎勵金

高雄市今（20）日新增登革熱本土個案2例（累計本土69例），為居住鳳山區20多歲男性，經疫調8月18日出現發燒、頭痛、肌肉痠痛、關節痛、食慾不振等症狀，隔日就醫並通報，8月13日曾有台南市活動史。另一案居住左營區20多歲男性，經疫調8月19日出現發燒、頭痛、肌肉痠痛、背痛、食慾不振、口乾舌燥等症狀，當日就醫並通報。兩案檢驗結果PCR+ DENV1。
記者鄭婷襄／高雄報導
高雄市衛生局今日公布居住左營區的個案與青雲宮市集有明確地緣關係（累積11例），為既有發生登革熱疫情的社區傳播鏈所衍生之群聚疫情。防疫人員今日上午針對此案居住社區周邊進行病媒蚊密度調查，共發現28個積水容器，其中5個已孳生病媒蚊（陽性率17.8 %），另統計8月18、20日已在該地累計發現68個積水容器，13個陽性孳生源（陽性率19.1 %）。
鳳山區個案周邊社區共發現20個積水容器，其中7個已孳生病媒蚊（陽性率35.0%）。兩地社區病媒蚊密度高，孳生源態樣包含洗衣機、金爐、畚箕、水桶、地面、花器、桶蓋等，請市民朋友落實室內外環境整頓，移除髒亂廢棄物並清除積水容器，避免孳生病媒蚊，降低疫情擴散風險，並加強防蚊措施，家中可設置紗窗、紗門，避免蚊蟲進入室內。
為儘早發現病例，縮短疾病隱藏期，衛生局呼籲臨床醫師對於疑似就診個案加強詢問TOCC（旅遊史、職業史、接觸史、群聚史），並適時使用登革熱NS1快篩試劑輔助診斷及早通報。只要經醫療院所通報並採檢送驗確診，且隱藏期小於（含）2日者，主動通報的醫師將可獲通報獎勵金新臺幣2,500元。此外，為鼓勵診所醫師假日看診並進行通報，於週六、日及國定假日完成通報者獎勵每案250元。