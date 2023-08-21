上班不苦NOW／7情境小心正被職場PUA　自救要靠這4招

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1111人力銀行公關經理黃楷元接受《NOWnews今日新聞》採訪時表示，PUA（Pick Up Artist）中文為搭訕藝術家，起初用於男性對女性進行各種邀約、勾引等行為所做的心理操控手法與技巧，時至今日PUA已從說明兩性關係間的操控，衍伸應用於許多領域中權力不平等的關係，透過情緒勒索來造成他人不安、恐懼、羞辱或冒犯，但每個人的抗壓性、對事件感受不同，若遇到「職場PUA」，沒辦法透過公司內部溝通，找到改善方法，最差的情況只能求去。
104人力銀行職涯教育長王榮春說，主管一方面表現出看不起、瞧不起的樣子，要求又很嚴格、超出負荷，但一方面又說是為你好，此時，人為了避免認知失調、認知不和諧（cognitive dissonance），就會開始相信主管講那麼多難聽的話、提那麼多不合理的要求，都是「為我好」，並開始檢討、反省自己，這時就要小心是否正在被心理操控。
職場PUA常見7情境
1、不斷打擊、否定、進行不公允的比較：主管一直批評、否定員工表現，但無法列出具體缺點和需要加強的地方，打擊員工自信心，如「怎麼這個東西到現在還學不會」、「你業績怎麼只有XXX的一成，薪水要不要也拿一成」。
2、對人不對事：例如帶有人身攻擊的「怎麼這麼笨」、「你有沒有帶腦工作」，或有性別意識的批評「你們女生就是邏輯能力不好」，嚴重的話可認定為職場霸凌。
3、扭曲價值觀：把不合理的要求包裝成磨練，常見的主管話術有「這是讓你磨練的機會」、「給你機會學東西」、「我都是為你好，你要把不合理的訓練當磨練」。
4、給予不合理要求與職務：主管逾越界線，給予不合理工作要求與職務，不論是增加過多的工作量或是要求做額外的工作，且僅僅拋下一句「能者多勞」、「你上次表現得很好，這次再請你來支援一下」，卻沒有給出合理報酬。
6、畫大餅給希望：以各種誘因、畫大餅讓員工願意為目標賣命（卻從未實踐、只實踐部分，或者要很久之後才能兌現），並進一步否定、壓榨員工，等到員工自尊心被摧毀時，就會對主管的要求言聽計從，常聽到的話術是「現在辛苦一些，年終不會少給」、「表現的好，一定會為你爭取加薪、升遷機會」等。
7、 權威式打壓：資深前輩、主管以自己的身分或過來人經驗，要求員工遵照自己的模式工作，或是倚老賣老，經典起手式為「我以前都...你為什麼不行」，利用權威打壓下屬、貶低能力和自尊，如「以前哪有什麼加班費，會加班是你的問題」、「我在業界多年（我是主管），你敢質疑我？」
黃楷元說，只要在職場上遭受壓力，就要去拆解分析現況，只要主管、前輩提出的要求、指責的內容，不只是針對工作表現、合理的工作範圍和內容的時候，就要去思考「你是否正在被職場PUA」，並且進一步檢視彼此關係是否對等、有暢通的溝通機制，還是是單方面的給予壓力的互動形式。
自救方式一：自我覺察
王榮春表示，當遇到「職場PUA」時，最重要的第一步就是自我覺察，可以詢問身邊同事、好友，跟他們核對是否有不合理的地方，或在職場上，觀察是否有其他人看不下去，幫你說話、提醒你。
自救方式二：確認狀況
王榮春說，若別人也認為你正在被「職場PUA」，接下來就要花點時間觀察、double check，當主管再數落你、交辦不合理工作時，不要立即做反應、也不要立刻拒絕，而是心理要有一個底線，去衡量主管是否逾越工作、就事論事的界線。
黃楷元建議先了解原因，確認主管的話語、行為是針對「個人」，還是在職場上做事情的習慣，再來才是去溝通，把原本單方面受壓迫的狀況，轉為雙向溝通機制。
自救方式三：反映、申訴
王榮春建議，當確認真的有「職場PUA」狀況後，就去跟主管、資深前輩反映，他們的某些做法讓人心理很難受，有些時候主管可能不自知、並非故意這麼做，誤以為這樣訓斥是在協助你、讓你成長，若主管聽完態度仍然很不客氣、沒有改善，就只能透過公司系統，再向上反映。
黃楷元也說，可以向主管表達自己工作上有做到哪些表現、合理的要求包括哪些，超過的部分是否有商榷空間，若發現跟這名主管溝通困難，甚至造成更多不利的時候，就要考慮「越級申訴」，但要小心在職場上越級申訴往往是「地雷行為」，分寸拿捏要注意。
自救方式四：換單位或離職
黃楷元指出，公司應該要有比較健全的溝通機制、申訴制度，去保障當事人不會因為申訴而受到不利處分，若反映無效、或申訴機制不佳，可進一步向地方主管機關勞工局申訴或撥打1955勞工諮詢專線，甚至考慮換單位，離開PUA的主管、前輩等，或是「釜底抽薪」，另謀他職。