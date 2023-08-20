又一房地產開發商將違約？SOHO中國揭露欠稅高達人民幣19.86億元

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SOHO中國在公告中稱，土地增值稅的滯納，導致集團於2023年6月30日合計42.32億元的銀行借款本金可能出現交叉違約。交叉違約借款本金為42.32億元，利息為1057.6萬元，其中包括原合約約定還款日2024年6月30日之後到期的借款，由於可能會被各自的借款人要求立即償還，因此於2023年6月30日將其重新分類為流動負債。
此外，SOHO中國還在公告中預告，根據中國稅收徵收管理法，當地稅務機關可能採取其他強制措施，包括但不限於扣押、查封、依法拍賣或變賣相關物業，以及就滯納土地增值稅處以不繳或少繳的稅款50%以上5倍以下的罰款。
報導指出，截至6月30日，SOHO中國的現金及現金等價物約為人民幣6.27億元，銀行貸款及其他貸款則有160.46億元，總負債高達315.19億元，總資產約有689.2億元。
SOHO中國表示，集團已持續與當地稅務機關就尚未償付的土地增值稅和相關滯納金開展溝通，並就具體償付計劃達成一致，將繼續處置若干商業物業，用以償付部分土地增值稅，目前沒有跡象顯示涉及違約安排的銀行將要求立即還款，但公司「存在重大不確定事項，可能對本集團能否持續經營業務構成重大疑問」。