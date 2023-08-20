大稻埕煙火最終場來了！今晚天氣又悶又熱　「降雨機率」出爐

「午後大雷雨」下不停！1圖看懂一週天氣　恐有颱風生成攪局

▲台灣未來一週天氣仍受水氣較多影響，各地午後雷雨明顯，尤其山區特別要注意「短延時強降雨」。（圖／記者葉政勳攝）
▲台灣未來一週天氣仍受水氣較多影響，各地午後雷雨明顯，尤其山區特別要注意「短延時強降雨」。（圖／記者葉政勳攝）

記者張志浩/綜合報導

雖然低壓帶影響減小，但台灣未來一週天氣仍受水氣較多干擾，中央氣象局提醒，各地午後雷雨明顯，尤其山區特別要注意「短延時強降雨」，在沒下雨的時段，大多維持多雲到晴、高溫炎熱的天氣型態，週末兩天（8月26日至8月27日）風線轉偏東風，東半部地區要留意陣雨；而下半週環境適合熱帶系統發展，是否有颱風生成需多加關注。

我是廣告 請繼續往下閱讀
氣象局表示，明日至週三（8月21日至8月23日），台灣吹微弱西南風，各地多雲到晴為主，清晨至上午，中南部有零星陣雨機率，各地午後有局部雷陣雨，山區易有局部大雨，金門、澎湖偶有短暫陣雨、馬祖多雲到晴。本週各地氣溫部分，高溫北部攝氏34至35度、中南部攝氏32至33度、花東攝氏31至32度；低溫各縣市大約都落在攝氏25至26度。

▲未來一週天氣相對穩定，但各地仍要留意午後因對流發展導致的大雷雨，下半週環境也有利颱風等熱帶系統發展。（圖／中央氣象局提供）
▲未來一週天氣相對穩定，但各地仍要留意午後因對流發展導致的大雷雨，下半週環境也有利颱風等熱帶系統發展。（圖／中央氣象局提供）
週四至週五（8月24日至8月25日），風向轉成微弱偏南風，各地仍以多雲到晴為主，午後因水氣較多，還是有局部雷陣雨，山區容易有局部大雨，金門、澎湖偶有短暫陣雨，因為北方低壓東移，馬祖也有短暫陣雨。週末天氣受到偏東風影響，各地多雲到晴、東半部有零星陣雨，午後各縣市仍要注意局部雷陣雨，屆時南海水氣稍增，金門、澎湖、馬祖也偶有短暫陣雨。

氣象舉補充，目前琉球東方海域有「低壓雲簇」消長，但未來發展較有限，對台並無太大影響，不過本週中後期，南海至菲律賓東方海面轉為低壓帶，會發展成較有利熱帶系統發展的環境，屆時是否有熱帶系統形成，氣象局將持續觀察。

大雷雨肆虐雙北！新北三峽雨量「1小時100毫米」　4地區淹水警戒

大稻埕煙火最終場來了！今晚天氣又悶又熱　「降雨機率」出爐

天氣預報／重新迎接好天氣！午後「仍有大雷雨」　本週颱風恐生成

今年僅8颱風「連4年偏少」！這天起環境轉變　氣象局：颱風季再起

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀