中國15省區恐降大雨　北京上海等多地發布預警

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其中，陜西、重慶、四川、雲南、湖北、河南、山東、天津、廣東、廣西的局部地區更可能降下豪雨，且可能伴用雷擊、大風或冰雹等強對流天氣。
此外，中央氣象台特別指出，自今天起至22日這3天內，北京、天津、河北及東北三省將再出現強降雨過程，其中東北局部地區更將降下豪雨。
為此，農業農村部今天下發通知，要求各地做好農業防汛救災工作。並提醒華北、東北先前降雨多，土壤含水量飽和，河流持續處於高水位，部分地區排澇尚未結束，災後恢復生產正在進行。受新一輪強降雨影響，農田發生漬澇風險較高，局部地區可能再次受災。
7月底曾遭嚴重洪災的北京市，今天接連發布暴雨（豪雨）藍色預警、地質災害氣象風險黃色預警、雷電黃色預警及山洪災害風險提示等4項警示，全市16個行政區中的12個區恐出現每小時超過30毫米的短時強降水，應防範山區可能出現土石流等衍生災害，以及低窪地區可能出現的積水。
上海市今天也發布雷電黃色預警，指全市今天可能出現密集雷擊，恐造成災害事故，並伴有每小時20到30毫米的短時強降水和7至8級的雷雨大風。
同在今天，山西省發布暴雨及山洪雙預警，陜西省也發布暴雨黃色預警，指兩省境內部分地區今天起都可能出現暴雨及短時強降水，因此可能引發土石流等衍生災害。陝西省西安市長安區餵子坪村11日才發生嚴重土石流，已知造成24人死亡、3人失聯。
此外，湖北省恩施市及河南省新鄉市今天也分別發布暴雨紅色預警及橙色預警，兩地今天都可能出現暴雨級別的強降雨，提醒民眾預先防範淹水、土石流等災害。（編輯：邱國強/陳鎧妤）1120820