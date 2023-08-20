俄羅斯時隔47年再嘗試登月！探測器「月球25號」狠撞月表宣告失敗
俄羅斯航太（Roskosmos）睽違47年本月首次執行登月任務，不過探測器「月球-25」號（Luna-25）於11日升空後，卻突然傳出與地面失去聯繫，俄羅斯航太今（20）日透過聲明證實，本該於明天順利降落南極的「月球-25」號因偏離設計軌道，與月球表面相撞而「不復存在」，官方亦稱將成立跨部門委員會來調查「月球-25」失事的原因。
國際中心楊智傑／綜合報導
綜合《路透社》、《塔斯社》等報導，俄羅斯航太近50年來首次執行登月任務，原訂計畫是探測器「月球-25」號升空過後，應該要在週六（19）按原定路線於月球登陸，並於21日返回地球，成為人類歷史上第一個在地形險峻的月球南極登陸的探測器，主要任務則是替研究月球土壤是否存在冰取得樣本。
然而，在俄羅斯航太在聲明中，官方表示根據根據初步計算「月球-25」號在格林威治標準時間19日上午11點57分，於轉移至預定著陸軌道期間出現問題，偏離軌道導致該探測器撞擊且墜毀在月球表面，讓這場自1976年以來俄國首場的登月行動以失敗告終。
「月球-25」號的升空曾為莫斯科燃起俄羅斯重返登月競賽的希望，尤其俄羅斯經濟眼下面臨著數十年來最大的外部挑戰。上一次的登月計劃是在1976年的「月球24」（Luna-24）行動，更早之前蘇聯在1957年成功發射出人類史上首枚繞地球運行的「史普尼克1號」（Sputnik 1），更搶先美國在1961年將太空人尤里・加加林（Yuri Gagarin）送上太空，報導稱這顯示如今俄羅斯的太空實力已經無法與冷戰時期「美蘇太空競賽」時相比。