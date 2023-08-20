萬華出現天坑　洪婉臻批市府便宜行事枉顧公安

萬華區昆明街320巷9-2號在今天下午16時42分出現天坑事件，自5月起以來已經陸續有信義區崇德街天坑、大同區南京西路、南港區南港路、以及中山區民生東路天坑，已經有數起天坑事件。對此，民進黨議員洪婉臻認為台北市政府應該要好好檢討，北市道路品質堪憂，根本不堪大雨考驗。
記者邱新博／台北報導
洪婉臻說，台北市政府真應該好好檢討路面品質，雖然這起事件是由於建案開挖造成，造成長3公尺、寬2公尺、深度1.5公尺地層下陷（約一輛汽車車身），所幸塌陷部分是在工地範圍內，未影響到民眾安全與通車，但她認為，短短時間發生多起塌陷意外，北市道路品質堪憂，根本不堪大雨考驗。
據建管處施工科回報，查明連續壁並無滲水破損之情形，與之前南京西路發生塌陷原因不同，比較有可能是因為連日豪大雨造成土質鬆動，才發生整體事件，因基地有退縮建築線3.64米開挖，故坍陷處裡開挖面仍有2～3米距離，坍陷的原因還在查明中。
洪婉臻呼籲台北市政府，對於道路品質不要便宜行事，屢次臨時抱佛腳，每下一次大雨前進指揮所就出動，然後各局處分別擔責任，上次是衛工處、這次是建管處，簡直是枉顧公共安全；一次又一次的發生相關事件，也只會讓人民對政府失去信心。