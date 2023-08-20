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瓊斯盃／禮物多到兩個行李箱才夠裝　賀家兄弟覺得暖心：感謝球迷

▲瓊斯盃「賀家兄弟」賀博、賀丹、媽媽臧珍卓與中華白總教練許皓程合照留念。（圖／路皓惟攝）
▲瓊斯盃「賀家兄弟」賀博、賀丹、媽媽臧珍卓與中華白總教練許皓程合照留念。（圖／路皓惟攝）

記者路皓惟/台北報導

威廉瓊斯盃今（20）日最後一天賽程，中華白以91:86擊敗伊朗，以勝利收尾。人氣爆棚的「賀家兄弟」賀丹、賀博也分享這次比賽一路以來的心得與收穫，兄弟倆一口同聲表示，非常感謝台灣球迷贈送的小禮物。

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回顧瓊斯盃這段旅程，賀博說：「來到台灣也五週時間，一開始覺得很久，但時間過得很快，現在要回去有點悲傷，很開心有這個機會，希望明年可以再來打瓊斯盃。」

賀丹則表示，這段時間跟著球隊經歷高低起伏，但很開心最終取得了好的結果，雖然沒有時間多陪陪家人，也沒能繼續到台灣其他地方旅遊，時間過得如此之快感到有些難過。

兩人在瓊斯盃表現亮眼，也從中學習到許多，賀博表示：「平常都跟同年齡的人打球，這次能跟藍隊學長對決，以及跟國外球隊對抗，是從來沒有遇過的強度，很感謝隊友和教練團，讓我學習到很多東西，對未來的籃球生涯很有幫助。」

賀丹表示，從訓練到比賽學習到很多，比賽對抗性很高，更重要的是，能和弟弟一起打比賽非常難得，非常感謝能有這個機會。

每場賽後都有大批球迷守候，等待賀家兄弟簽名，也有不少球迷用心準備禮物，賀博透露，「收到多少禮物可能無法準確說出一個數字，但應該會買一個行李箱來裝這些小禮物。」賀丹則說，至少需要買兩個行李箱才夠，很感謝熱情的台灣球迷，花很多心思準備禮物。

讓賀博最印象深刻的禮物，是球迷親手製作的相冊，裡面全都是他在瓊斯盃比賽的照片，讓他覺得很暖心。賀丹提到，有一個球迷特別製作一個畫框，裡面的照片是他和弟弟完成空中接力的照片，每次看到這張照片都會激勵自己成為更好的籃球員。

「賀家兄弟」的媽媽臧珍卓也在記者會結束後，特別感謝中華白總教練許皓程，她表示很感謝教練讓他們穿上中華隊球衣，讓他們有機會表現，她也很開心有這麼多國人和喜愛他們的球迷，給兩個孩子很大的鼓舞，讓他們未來在讀書和打球加倍努力。


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