女足世界盃／西班牙1:0擊敗英格蘭！隊史首度女子足球世界盃奪冠
2023年國際足總紐澳女子世界盃（英語：FIFA Women's World Cup AU/NZ 2023冠軍賽今（20）日登場，由英格蘭和西班牙對決，兩隊都是首度闖總冠軍賽，上半場西班牙靠著由後衛Olga Carmona攻進一球，最終以1比0擊敗英格蘭，拿下隊史第一次世界盃女足賽冠軍，英格蘭屈居亞軍。
記者吳政紘/綜合報導
上半場第16分鐘，英格蘭前鋒Lauren Hemp禁區外射門中柱，不過第29分鐘，西班牙中場女將Aitana Bonmati左翼突破，後衛Olga Carmona把握機會起左腳射門，下半場西班牙守住不失分，在67分鐘，一度又有12碼球機會，不過英格蘭門將Mary Earps挺身而出，可惜西班牙王后Letizia Ortiz Rocasolano跟公主Princess Leonor到場加持，英格蘭王室英國威廉王子（Prince William）與女兒，並未出席。
此役在澳洲雪梨的澳洲體育場（Stadium Australia）舉行，吸引7萬5000球迷觀戰，規模為歷來最大，共32支球隊參與，其中日本隊在8強落敗，四強賽西班牙以2:1擊敗瑞典，英格蘭則是3:1擊敗地主澳洲隊。
這場比賽雙方攻防相當精彩，最後傷停補時13分鐘，英格蘭都還在想著進攻，不過西班牙還是力守不失分，西班牙隊2015年第一次踢女足世界盃賽事，第二次就奪冠，也是繼德國之後，男女足都在世界盃奪冠的隊伍。