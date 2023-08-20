出席「還路於民」　賴清德：身為執政黨一員有責任凝聽意見

呼應民團訴求！賴清德拋交通死亡2030年降50%　比行政院多2成

▲賴清德率領黨公職出席「還路於民大遊行」，並呼應民團訴求2030年道路交通死亡人數降低50％，比上周行政院所提30％更高。（圖／記者葉政勳攝，2023.08.20）
▲賴清德率領黨公職出席「還路於民大遊行」，並呼應民團訴求2030年道路交通死亡人數降低50％，比上周行政院所提30％更高。（圖／記者葉政勳攝，2023.08.20）

記者陳威叡／台北報導

民進黨主席暨總統參選人賴清德今（20）日出席「還路於民大遊行」，上台致詞時強調，未來將秉持「以人為本」、「智慧科技」兩大原則，作為未來施政目標。以及落實三大承諾，其中一項為2030年道路交通死亡人數降低50％，朝向「2040年零死亡」願景前進。而相較於行政院上周頒布「行人交通安全政策綱領」，盼道路交通死亡人數2030年前降低30%目標，賴清德為呼應民團訴求，直接上調至50%。

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賴清德今日出席「還路於民大遊行」，表達對遊行訴求的支持，也同步向全體國人報告及承諾執政黨針對提升行人安全的各項願景。致詞時表示，未來將秉持兩大原則、落實三大承諾，並結合朝野不分黨派及社會各界的力量，以及中央、地方政府共同協力，確實改善交通安全，提升行人路權。

賴清德說，未來將秉持「以人為本」、「智慧科技」兩大原則，作為未來施政目標。以及落實三大承諾，首先是落實行政院日前通過的《道路交通安全基本法》，將由工程、教育、監理、執法四大面向，全方位推動行人交通安全改善。

其次為政黨不分朝野、政府不分中央與地方，積極共同攜手合作，預計在明年年底前，優先完成全國600個危險路口、路段的改善。最後則是簽署、支持遊行訴求的「台灣行人路權宣言」，並結合社會各界力量共同努力，讓2030年道路交通死亡人數降低50％，朝向「2040年零死亡」願景前進。

而行政院上周在院會通過並頒布「行人交通安全政策綱領」，回應社會大眾對於行人安全環境訴求，並提及希望道路交通事故死亡人數2030年前降低30%目標，長期朝「零死亡願景」邁進。而賴清德為了呼應民團訴求，不僅在場進行簽署，更直接將降低30%上修標準至50%。

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