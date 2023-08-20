跳蚤市場經營權之爭　攤商：捍衛自己權益到底

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凱旋夜市經營權之爭尚未落幕，今天又再爆發凱旋夜市經營方與跳蚤市場攤商，因廁所遭鎖、電力也被切斷而發生口角爭執。夜市經營方元凱公司透過委任律師證實，夜市要重新規畫已暫停營業，恢復時間尚未確定，至於跳蚤市場部分已與原承租者解約，若持續營業不排除走法律途徑。
凱旋跳蚤市場業者表示，跳蚤市場主要的消費群包含了「外籍移工」，上次移工來消費，因電動車沒電暫時借充一下就提告移工，害移工都不敢來消費。
跳蚤市場業者指出，這塊土地原本就是元凱承租的，6、7年前因氣爆、疫情，元凱才租給我的，我去招商找人投資，每月付租金，卻在今年6月收到存證信函無故解約，還屢以斷電威脅，今天更將內部廁所、車道等上鎖影響攤商權益，跳蚤市場業者們血本無歸，凱旋夜市的攤商不用心經營，卻要收割成果。
跳蚤業者也以承租大樓做比喻，明明承租的是5樓，付的也是5樓的租金，4樓到1樓還有店面空出來卻不想辦經營，卻要收割5樓的成果。不過，他們也決定司法歸司法，要替自己的權益力爭到底。
針對衝突，元凱公司則透過律師回應，凱旋夜市2度因土地停車格被違規擺放攤位，遭高雄市府經發局開罰，為避免攤商營業權益受損，決定自8月17日起封閉場域並斷電暫停營業，以重新規畫整體場域，今天上午發現部分管制設施遭破壞，因此報警處理。
有關與跳蚤市場合約爭議，律師說因承租業者租金有欠繳狀況，已依照程序在6月份發函解約，已無權在公司土地營業收取租金，聲明若有疑慮應已司法程序處理，若持續非法占用土地，不排除進一步走法律程序解決。
至於，夜市何時恢復營業，律師表示要待元凱公司內部討論，以及與攤商協調後決定，目前暫無時程表，今天有恢復部分電力，讓攤商能順利撤場。
對於，雙方衝突，經發局回應，每週均派員至現場確保攤商經營權益，要求業者積極溝通，須以攤商權益為優先，將提供攤商必要法律服務及行政協處，倘業者有違反本市攤販臨時集中場管理自治條例相關規定，將依法裁罰。