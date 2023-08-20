陳柏霖難忘前女友！為舊愛苦苦《還錢》10億鉅款

《第九分局》導演王鼎霖新片《還錢》，集結陳柏霖、蔡思韵、李銘忠、蔡凡熙、林哲熹演出，從1月份開始籌備製作，8月11日殺青，日前舉辦殺青酒。片中「竊盜集團首腦」陳柏霖在小年夜偷走10億元，卻因為「前女友」蔡思韵捲入案件，逼得他們得將10億元「還」回去，展開一場「搶錢容易還錢難」的故事。
記者黃雅琪/綜合報導
陳柏霖在片中飾演「竊盜集團首腦」，殺青後直呼：「現在心情有點捨不得，還想和這個角色環遊世界，帶著團員飛到日本、韓國、歐洲，去遍各大城市。」現場陳柏霖、李銘忠、蔡凡熙、林哲熹也一起把殺青花束都獻給女主角蔡思韵，飾演陳柏霖前女友的蔡思韵感動地說：「因為跟我以往參與的作品類型比較不一樣，整個氛圍像是換了一個人，拍攝過程好放鬆，有時候會不小心太搞笑、白目，但是團隊都很有愛、很包容我，覺得非常感恩。」
李銘忠角色個性跟以往戲路差異大，碰巧夏天拍戲常遇悶熱環境，剛開拍時覺得很累，沒想到和團員們迅速打成一片，拍著拍著就殺青了，李銘忠表示：「越拍越覺得捨不得，這一班活潑可愛的演員，和他們工作真的很開心。」透過這次合作和其他竊盜集團團員變成好麻吉。
曾合作過的蔡凡熙、林哲熹再聚首，對手戲更多，林哲熹笑說：「每個人都變好朋友，期待大家看這部片會感受到我們的開心。」蔡凡熙也回憶滿滿：「拍攝現場真的滿快樂的，希望大家也可以被這份快樂感染。」有趣的是，因為眾人化學效應太好，陳柏霖、蔡思韵、李銘忠、蔡凡熙、林哲熹，電影才剛殺青，就不約而同喊話想拍續集，讓導演王鼎霖既感動又備感壓力。《還錢》定檔於2024年情人節上映。