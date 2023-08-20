《好聲音》浙江衛視認錯：銘記李玟！點名製作公司「進一步調查」
中國大陸歌唱節目《中國好聲音》，屢屢被爆出「黑箱作業」事件，已逝歌后李玟（CoCo）、阿妹張惠妹接連捲入其中，引起外界撻伐節目製作組。今（20）日晚間，浙江衛視首度回應：「《中國好聲音》節目也不斷遇到一些問題，浙江衛視有責任、有義務加強節目監管。」提及李玟則表示：「李玟老師就是其中一位好導師、好歌者，值得我們銘記！」聲明一出再度引發網友不滿，狂轟「停播節目吧！」
記者黃雅琪/綜合報導
浙江廣播電視集團，今日晚間發出聲明：「《中國好聲音》節目自2012年7月開播以來，有23位導師和近千名學員登上好聲音舞台。他們的付出和觀眾的呵護，陪伴著這檔節目一路走來。李玟老師就是其中一位好導師、好歌者，值得我們銘記！」
對於近日不斷挨轟，浙江衛視表示：「我們清醒地看到，《中國好聲音》節目也不斷遇到一些問題，離大家的期待還有差距。浙江衛視有責任、有義務加強節目監管，履行好播出平台職責。」並承諾會督促節目方上海燦星文化傳媒股份有限公司：「認真聽取大家意見，在節目製作中切實維護公平公正，讓每一位參與者都得到尊重。」只是，網友們對於聲明並不買單，紛紛開轟「資本環環相扣」、「自己查自己？」、「總結，你們隨便罵，我就不道歉，不停節目怎麼著。」