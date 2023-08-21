12星座一周運勢／牡羊摩羯好運上升　雙子天蠍可能被告白

我是廣告 請繼續往下閱讀
本周運勢重點，新的開始。
這周你會明顯感覺到運勢上升中，氛圍很不一樣；工作上有機會被拱出新東西、作品，機會也多；感情上多了很多機會。
🟡金牛座
本周運勢重點，問題惡化。
這周的狀況會延續下去甚至有更嚴重的可能；工作上如果遇到瓶頸，暫時不會有什麼改變；感情上你要等的人還不會來，還沒有答案。
🟡雙子座
本周運勢重點，有助力。
這周有額外的助力，感覺輕鬆很多；工作上剛好會有個機會；感情上可能會被告白。
🟡巨蟹座
本周運勢重點，感覺問題。
這周感覺上可能有點冷暖，就是跟誰都無關；工作上有作品、產品推不出去的問題；感情上暫時沒有桃花。
🟡獅子座
本周運勢重點，低調。
這周的你比較低調一點，桃花運正在上升中；工作上比較被動；感情上桃花運不錯。
🟡處女座
本周運勢重點，感情問題。
這周感情有些問題，請避免遷怒別人，感情上有點心不在焉。
🟡天秤座
本周運勢重點，工作。
這周能用的資源很多，想開始什麼的話會很順利；工作上有迴響了，好好發揮；感情上暫時沒有桃花。
🟡天蠍座
本周運勢重點，感情。
這周有點好運，有點輕鬆；工作上有點毫不費力，有機會撿到大的案子；感情上有機會被喜歡的對象告白，會看到答案。
🟡射手座
本周運勢重點，感情。
這周有點懶，有點將就，有點隨便；工作上積極主動會爭取到好東西；感情上有機會告白成功。
🟡摩羯座
本周運勢重點，意外好運。
這周工作方面有額外的好運，工作上注意別人帶來的機會、邀約；感情上有伴者會有另一段感情。
🟡水瓶座
本周運勢重點，自閉。
這周感情、人際方面有點鬧彆扭；感情上需要別人主動。
🟡雙魚座
本周運勢重點，感情。
這周沒什麼特別需要注意的地方，感情上有復合的機會。
📍Princess星座運勢：IG＠Princess.inbox
📍Princess占卜心測（點此連結）
本文為Princess授權報導專欄，未經同意禁止轉載。
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。