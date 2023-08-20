中市「尋找社區老朋友」 85歲阿嬤不服老樂當訪查志工

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廖局長說，為因應65歲以上獨居長輩逐年增加，進而強化獨居老人關懷支持服務，減少獨居老人因乏人照顧釀成悲劇，社會局委託社團法人全成社會福利基金會，首度針對戶籍為單獨生活戶，且具有福利身分之長輩，進行家戶訪查及需求評估，確認長輩實際居住樣態現況及服務需求，以利連結相關社會福利資源及結合民間志工團體、社區愛鄰守護隊提供關懷支持服務，鼓勵老人外出社會參與，降低孤單感，維護獨居老人在社區生活中享有尊嚴、安全的基本權利。
今天由廖靜芝局長授旗成軍的單獨生活戶訪視志工隊，共有60名志工，其中有5人是70歲以上銀髮志工，最為年長的是73歲張賴金錢阿嬤，是東海社區發展協會長期志工，他們都經過專業培訓。為了方便確認身份，走進家戶訪查時，他們各個都會穿著訪視員專屬背心，配戴印有社會局鋼印的訪視證，希望帶給被訪視者安全感，利於訪視工作推動。預計年底前完成全市29行政區，至少1,200名社區獨居老人居住需求調查。
參與此次訪查的李嵐潔志工表示，她平日都在社區據點提供長者健康促進服務，也很積極參加社區獨老訪視問安，有感於各縣市皆有零星弱勢家庭傳出不幸事件，在得知社會局有意推動單獨生活戶弱勢老人需求評估調查時，立即鼓勵志工伙伴們參加培訓，本著志工的服務使命，一起投入「尋找社區老朋友」行列，了解他們是否需要幫助。
值得一提的是，62歲的李嵐潔和高齡85歲的母親李陳滿、先生陳緯豪一家三口，此次攜手一起投入訪查行列。李陳滿依然健朗，她平時獨居，女兒一家就近照顧，她在社區很活躍，常常用自己的經驗鼓勵獨居長輩走出家門，參與活動，就自獨居也能過得很樂活。另同齡的張賴金錢儘管也有85歲，平日常到關懷據點幫忙，生活很充實，她要以過來人經驗，鼓勵老人投入服務，讓人生更精彩。
全成基金會聶玉美董事長表示，感謝這麼多關懷社區長者的志工加入訪視調查行列，期待在大家的努力下，能藉由訪查而滿足單獨生活戶老人在社區的居住需要。這項調查要在全市29行政區進行，目前尚缺豐原區、后里區、外埔區、霧峰區訪查員，希望具執行老人福利、長照、愛鄰守護隊或相關服務經驗者能共同加入探訪社區老朋友的行列。