去義大利玩做好準備！旅遊成本「飆漲130％」 幫切三明治也收費
義大利的美食、文化遺產與陽光讓這個國家成為眾人心目中的度假勝地，然而在各國邊境解封過後，今年夏天的義大利旅遊費用也隨著大量湧入的國際旅客而跟著上漲，尤其類似小費、人頭費的「餐桌費」（coperto）文化更陸續被批評是在「敲詐觀光客」，在討論義大利餐廳哄抬價格、加收費用爭議頻傳下，這可能對當地的觀旅復甦帶來挑戰。
國際中心楊智傑／綜合報導
在義大利餐廳、咖啡廳消費過後往往會在帳單上看到「餐桌費」（coperto）的收費，這包含在消費者在用餐期間店家提供的桌巾、餐前麵包與服務等等。然而在今年夏天，對觀光客收取的餐桌費費用「過度高昂」在網路上掀起大量討論。《CNN》報導指出，近期有不少遊客抱怨被收取過多的餐桌費，例如有旅客曾在米蘭附近的科莫湖（Lake Como）請店家將火腿三明治對切，或在羅馬小鎮奧斯蒂雅（Ostia）請服務生替嬰兒奶瓶加熱，都被收取了2歐元（約新台幣70元）的費用。
另外，當地媒體也報導了這類接近「瘋狂帳單」的收費行為，例如有遊客在薩丁尼亞島（Sardinia）高級飯店只點了2杯咖啡和2瓶水，最後被收取60歐元（約新台幣2115元）的費用，另一名遊客在咖啡廳要求「多一個空盤子」和在卡布其諾咖啡上「灑可可粉」就被分別收了2歐元與0.1歐元，就連義大利的消費者保護團體也指出，今年夏天義大利的旅遊消費用大約上漲了130％。
義大利旅遊部長桑坦奇（Daniela Santanche）表示，今年夏天約有6800萬名遊客到訪義大利，儘管當地充滿哄抬「瘋狂帳單」的行為，但這也可以被認為是義大利疫情後復甦的關鍵時刻，「我認為這代表我們終於可以開始重新開始討論旅遊業，並計劃下一步行動，這是沒有疫情限制的第一年。」