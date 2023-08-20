憂中國金融風險外溢！韓成立工作小組 緊盯中國房產危機對韓影響
中國大型房地產開發商如恆大、碧桂園接連傳出財務危機，而近期浮現的中國地產金融風險是否外溢也令各界相當關注。韓國政府為此成立相關的工作小組，根據當局財政部公告，目前韓國金融公司對中國地產債務問題風口影響並不大，僅約新台幣90億元
國際中心楊智傑／綜合報導
韓國政府今（20）指出，儘管中國房地產開發商帶來的金融風險對韓國影響有限，但為了在必要時刻採取及時的穩控市場措施，決定在財政部旗下經濟政策局內設置「中國經濟情況組」，並按照韓經濟副總理兼企劃財政部長官秋慶鎬的指示，密切關注相關風險為韓國市場帶來的影響。
根據《韓聯社》20日報導，該工作小組將在財政部的政策引領下與韓國央行、產業通商資源部、金融委員會等多個機構和部門保持緊密合作，密切關注中國經濟情況變化。
報導指出，參與與會人士普遍認為，全球如今金融市場不確定性增大，包含到中國地產金融風險、美債市場波動等等，但其中來自中國大型地產發展商碧桂園、恆大的金融風險對韓國實體經濟和金融市場帶來的直接影響有限，韓國金融公司對其債務風險開口僅為4000億韓圜。
然而，今後中國政府如何面對龐大債務與經濟風險的政策尚有可能帶來對韓風險，由於兩國經濟息息相關，韓國政府也有意密切關注中國風險對韓國金融市場和實體經濟未來帶來的影響。